Echipa națională, mesaj pentru Mircea Lucescu: Singura victorie pentru care luptăm azi este cea a vieţii

Echipa națională a României a transmis un mesaj public de susținere pentru fostul selecționer Mircea Lucescu, internat în stare gravă la Terapie Intensivă.

„Există uneori momente în fotbal când scorul de pe tabelă nu mai contează, iar singura victorie pentru care luptăm este cea a vieţii. Astăzi e unul dintre acele momente, iar gândurile noastre, ale tuturor, se îndreaptă către omul care a modelat destine, a construit generaţii şi a pus România pe harta mare a fotbalului mondial.

Suntem o echipă, o singură inimă, iar inima aceasta bate astăzi pentru dumneavoastră! Dorim să putem să vă transmitem toată energia şi forţa de care aveţi nevoie. Luptaţi, domnule Lucescu!”, a transmis echipa națională pe pagina oficială de Facebook.

Reprezentanții Spitalul Universitar de Urgență București au anunțat că starea fostului selecționer s-a deteriorat în cursul nopții de duminică.

„Sâmbătă, pe parcursul serii, pacientul a repetat aritmiile cardiace importante, prompt tratate de către echipa de gardă din secţia de cardiologie. Duminică, în cursul nopţii, aritmiile au devenit severe şi nu a mai răspuns la tratament. Starea pacientului s-a înrăutăţit, necesitând transferul în secţia de Anestezie şi Terapie Intensivă”, au transmis reprezentanții unității medicale.

Potrivit aceleiași surse, în prezent nu există elemente noi privind evoluția stării de sănătate.

„Vom reveni public dacă situaţia va impune acest lucru. Facem apel la respectul tuturor pentru intimitatea şi demnitatea oricărui pacient internat în SUUB”, au precizat oficialii spitalului.

Directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiță, l-a vizitat duminică pe Mircea Lucescu în secția de Terapie Intensivă și a oferit detalii despre starea acestuia.

„Am stat cu el puţin, vreo cinci minute, cu el care nu-mi răspunde la nimic, e normal. Să sperăm că va fi bine, să dea Dumnezeu. Nu poate să vorbească, e în stare indusă, probabil să ajute. M-am uitat la el şi nimic altceva. Nu pot spune nimic altceva, aş spune prostii.

Nu mai este nici Marilu (n.r.- nepoata lui Mircea Lucescu) acolo, nu era nimeni, poate era prin spital. Te doare când un om păţeşte aşa ceva. Mai ales când ai avut relaţii cu el, prietenie. Nu pot fi nici pesimist, nici optimist, nu sunt doctor.

Nu i-am spus nimic. Are parte de îngrijire extraordinară, era conectat la aparate. Nu am vorbit cu niciun medic. M-a dus un asistent, m-a îmbrăcat şi m-a dus acolo. Îmi doresc să trăiască, să fie bine şi să fie lângă el. E îngrijorat şi domnul Burleanu. O să vorbesc cu el acum. Dar, ce să mai zicem? Speranţa moare ultima...”, a declarat Mihai Stoichiță.