Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, a transmis un mesaj de condoleanțe după moartea medicului rezident găsit inconștient într-un spital din Capitală. Acesta a făcut apel la responsabilitate și a cerut evitarea speculațiilor până la finalizarea anchetei. Într-o postare publicată pe Facebook, Alexandru Rogobete și-a exprimat compasiunea față de familia, colegii și apropiații tânărului medic și a explicat că situația trebuie tratată cu decență.

„Nu voi face speculații și nu îmi voi da cu părerea despre cauzele acestui deces. Indiferent de rezultatul anchetei și al expertizei medico-legale, nimeni nu are dreptul să pună etichete sau să vină cu verdicte înainte ca toate faptele să fie cunoscute”, se arată în mesajul publicat de Rogobete pe Facebook.

Acesta a evidențiat că, dincolo de circumstanțele care urmează să fie clarificate de anchetatori, este vorba despre pierderea unui om care și-a dedicat cariera îngrijirii pacienților.

„Astăzi vorbim, înainte de toate, despre un om. Despre un tânăr care a ales una dintre cele mai grele profesii, care și-a dedicat viața salvării altora și care, din păcate, nu a mai putut fi salvat. orice concluzie pripită sau judecată publică este nedreaptă și lipsită de responsabilitate. În astfel de momente, avem nevoie de decență, de respect și de liniște”, mai spune fostul ministru.

Un medic rezident aflat în ultimul an de pregătire a fost găsit mort, sâmbătă după-amiază, în incinta Spitalului Clinic de Urgență Floreasca din București. Descoperirea a fost făcută după ce colegii au observat că tânărul nu mai răspundea și nu mai putea fi contactat în timpul serviciului. Recent, ministrul de Interne a atras atenția că acest fenomen a luat amploare în România.

Potrivit informațiilor preliminare, medicul intrase în gardă în cursul dimineții. După câteva ore, colegii au început să îl caute, iar acesta a fost găsit într-o toaletă din spital.

Echipajele medicale au intervenit imediat și au efectuat manevre de resuscitare, însă fără rezultat.

Primele date din anchetă indică posibilitatea unei supradoze autoadministrate, însă această ipoteză urmează să fie verificată de anchetatori.

Moartea medicului rezident se adaugă unei serii de cazuri dramatice înregistrate în ultimii ani în rândul personalului medical. Conform unor date centralizate de Adrian Istudor, antreprenor și inginer la Totalmed Aparatură Medicală, zeci de medici și-au pierdut viața în timpul gărzilor sau imediat după acestea.

Printre cele mai cunoscute cazuri se află cel al doctoriței Ștefania Szabo, chirurg și director medical al Spitalului Județean Buzău, care a murit în timpul unei gărzi în octombrie 2025. Medicul intrase în serviciu în dimineața zilei de 27 octombrie și participase inclusiv la inaugurarea unei extinderi a secției de Pneumologie. După ce nu a mai putut fi contactată, colegii au găsit-o fără suflare în Camera de Gardă a spitalului. Ștefania Szabo avea 37 de ani și ocupa funcția de director medical din anul 2021.

Referindu-se la situația medicilor care efectuează gărzi, Adrian Istudor atrage atenția asupra problemelor persistente din sistemul sanitar:

„Și medicii sunt oameni, au nevoie de timp de odihnă. Directiva europeană a timpului de odihnă este nerespectată, gărzile nu sunt considerate vechime în muncă, gărzile sunt remunerate la nivelul anului 2018, iar liberul după gardă nu se poate respecta din lipsă de personal. Până când?”, a arătat el.

Lista prezentată de acesta include medici din numeroase specialități și centre medicale din țară, de la rezidenți până la specialiști cu experiență, care au decedat în timpul activității profesionale sau la scurt timp după terminarea gărzilor.

În contextul creșterii consumului de droguri la nivel național, în spațiul public au apărut propuneri privind introducerea unor testări periodice antidrog pentru anumite categorii profesionale, inclusiv pentru medici și polițiști.

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a declarat recent că fenomenul consumului de substanțe interzise afectează inclusiv instituții ale statului:

„Noi nu consumăm la Ministerul de Interne, cel puțin la nivelul conducerii. Dar, devenind serioși acum, e o temă interesantă asta pentru că, într-adevăr, în multe instituții se consumă de către adulți, acesta e adevărul”, a declarat Cătălin Predoiu în timpul unei dezbateri organizate în Parlament.