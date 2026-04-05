Starea de sănătate a lui Mircea Lucescu s-a agravat: Aritmii severe și complicații, a fost transferat la ATI. Informații oficiale de la SUUB

Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit, potrivit unui comunicat transmis de Spitalul Universitar de Urgență București. Pe fondul unor aritmii cardiace severe, fostul selecționer al echipei naționale a fost transferat în secția de Anestezie și Terapie Intensivă.

Starea de sănătate a lui Mircea Lucescu s-a deteriorat în cursul nopții, potrivit unui comunicat oficial transmis duminică dimineață de Spitalul Universitar de Urgență București. Reputatul antrenor a prezentat episoade repetate de aritmii cardiace, care au necesitat intervenție medicală de urgență.

Reprezentanții unității medicale au anunțat că primele manifestări au apărut sâmbătă seara, când echipa de gardă din cadrul secției de cardiologie a intervenit pentru a trata tulburările de ritm cardiac. În ciuda tratamentului administrat inițial, evoluția clinică a lui Mircea Lucescu s-a complicat ulterior.

Situația medicală s-a agravat pe parcursul nopții, când episoadele de aritmie au devenit mai intense și nu au mai răspuns la tratamentele aplicate. Astfel, medicii au decis transferul lui Mircea Lucescu în secția de Anestezie și Terapie Intensivă, pentru monitorizare și îngrijiri specializate.

Cum a supraviețuit un loc sfânt prigoanelor și timpului. Povestea unei mănăstiri ascunse în pădure
Trump a anunțat negocieri în curs cu Iranul: „Altfel, arunc totul în aer”. A recunoscut că a trimis arme protestatarilor din Iran. Live text
Sâmbătă, pe parcursul serii, pacientul a repetat aritmiile cardiace importante, prompt tratate de către echipa de gardă din secția de cardiologie. Duminică, în cursul nopții, aritmiile au devenit severe și nu au mai răspuns la tratament. Starea pacientului s-a înrăutățit, necesitând transferul în secția de Anestezie și Terapie Intensivă. În prezent, nu sunt elemente noi de evoluție. Vom reveni public dacă situația va impune acest lucru. Facem apel la respectul tuturor pentru intimitatea și demnitatea oricărui pacient internat în SUUB”, a transmis Spitalul Universitar prin intermediul unui comunicat.

Amintim că Mircea Lucescu a trecut prin clipe foarte grele vineri dimineață. Cu doar câteva ore înainte să fie externat, fostul selecționer al echipei naționale a suferit un infarct miocardic.

Din fericire, medicii au intervenit rapid și i-au salvat viața. „Pacientul este stabil, conştient şi cooperant cu personalul medical”, au transmis ulterior reprezentanții spitalului.

23:54 - Cum a supraviețuit un loc sfânt prigoanelor și timpului. Povestea unei mănăstiri ascunse în pădure
23:40 - Raționalizarea carburanților, o măsură necesară în contextul crizei actuale. Explicația lui Traian Băsescu
23:31 - Rogobete a descris relația cu Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru. Ce îi apropie
23:22 - Fostul procuror Marian Nazat: „Părăsirea acestui sistem a fost cea mai bună decizie din viața mea”
23:22 - Răzvan Lucescu a revenit în România pentru a fi alături de tatăl său: E o situaţie grea, complicată. Update
23:10 - Motivul pentru care Meghan Markle nu a fost binevenită la Balmoral, după moartea Reginei Elisabeta

Radu Coșarcă, despre Donald Trump: „Am impresia că văd un film western, că apare bătăușul de la colț”
Trump despre Ormuz: „Nu mai e problema mea"!
România, în malaxorul intereselor globale. În ce direcția este trasă țara
