Ce i-a spus Mircea Lucescu lui Ladislau Boloni în ultima discuție, la telefon

Ce i-a spus Mircea Lucescu lui Ladislau Boloni în ultima discuție, la telefonMircea Lucescu și Ladislau Boloni. Sursa foto: colaj EVZ
Ladislau Boloni a povestit cum a decurs ultima discuție cu Mircea Lucescu, aflat în stare gravă după un infarct suferit înainte de externare.

Starea lui Mircea Lucescu s-a agravat după meciul cu Turcia. Boloni este alături de el

Mircea Lucescu, care va împlini 81 de ani pe 29 iulie, a traversat o perioadă dificilă atât din punct de vedere profesional, cât și medical. România nu a reușit calificarea la Campionatul Mondial, fapt a dezamăgit o țară întreagă.

Mai mult, înfrângerea cu Turcia, scor 0-1, la Istanbul, a fost urmată de probleme de sănătate pentru Mircea Lucescu. Reputatul tehnician a leșinat la o ședință tehnică și nu a mai putut fi prezent la partida cu Slovacia, pierdută de “tricolori”, scor 0-2.

Situația a devenit critică vineri, când Lucescu a suferit un infarct chiar înainte de externare. În loc să ajungă acasă, acesta a fost transferat de urgență la secția de terapie intensivă.

Când au discutat ultima dată Ladislau Boloni și Mircea Lucescu

Ladislau Boloni a vorbit despre relația sa cu fostul selecționer și despre ultima conversație telefonică dintre ei. Dialogul a avut loc la începutul anului, într-un moment în care Lucescu se afla deja în spital.

În primul rând, îi doresc însănătoșire grabnică! Eu am vorbit cu el atunci când era la spital (n.r. – la începutul anului) și spunea că iese din spital, în scurt timp”, a declarat Boloni.

Ladislau Boloni. sursa: arhivă EVZ

Boloni i-a atras atenția asupra sănătății, iar Lucescu i-a dat dreptate

Fostul antrenor a spus că discuția s-a concentrat pe importanța sănătății, pe fondul stilului de viață intens al lui Lucescu.

Eu îl încurajam să se preocupe de el însuși, în primul rând. I-am și spus că sănătatea este lucrul cel mai important. Bine, cu toții spunem asta, dar nu respectăm tot timpul acest lucru. Nimeni! Spunem, vorbim, dar nu respectăm. Lucescu e unul care tot timpul în viața lui a muncit, a stat pe teren...”, a mai declarat Boloni.

Fostul selecționer a spus că prietenul său i-a dat dreptate în acel moment: „Când am vorbit cu el, mi-a dat dreptate, când i-am zis de sănătate.

Revenirea pe bancă a fost interpretată ca un semn de recuperare

După acea discuție, Lucescu a revenit pe banca naționalei pentru meciurile din martie, ceea ce a fost perceput ca un semn pozitiv.

Pe urmă, am văzut că, totuși, revine (n.r. – pe banca României pentru meciurile din martie). M-am bucurat că a revenit, m-am gândit că înseamnă că problemele lui de sănătate au trecut”, a spus Boloni.

Totuși, evoluțiile recente au schimbat din nou perspectiva: „Acum, iarăși, am auzit că sunt niște complicații.

Boloni se gândește acum la omul Lucescu, nu la antrenor

În final, Bölöni a spus că, în aceste momente, preocuparea sa nu mai are legătură cu cariera lui Lucescu, ci cu starea sa de sănătate.

Nu mă gândesc o secundă, în acest moment, la antrenorul Lucescu! Mă gândesc la fostul meu coleg de cameră sau la antrenorul pe care îl respect. Mă gândesc la omul Lucescu, în primul rând”, a declarat Boloni, potrivit sport.ro.

El și-a exprimat speranța că fostul selecționer va depăși situația dificilă: „Omul care, mă rog la Dumnezeu, să iasă din această situație și să facă, din nou, ceea ce crede el că e bine. Ceea ce cred eu că e bine, poate că el gândește altceva.

