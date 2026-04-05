Sport

Halep, încurajări pentru Lucescu: Uneori vine momentul să spunem stop sportului. Suntem cu toţii alături de el

Comentează știrea
Simona Halep. Sursa foto: captură video
Din cuprinsul articolului

Simona Halep i-a transmis, duminică, un mesaj de susținere lui Mircea Lucescu, aflat în stare gravă la Spitalul Universitar. Sportiva și-a exprimat regretul legat de momentele grele prin care trece tehnicianul.

Halep, mesaj de susținere pentru Lucescu

Simona Halep a afirmat că este la curent cu starea lui Mircea Lucescu și că, în astfel de clipe, sănătatea trebuie să fie prioritatea principală, înaintea pasiunii pentru sport.

„Îmi pare tare rău, sunt la zi cu tot ce se întâmplă cu dânsul. Îi doresc multă sănătate. Uneori vine momentul să spunem stop sportului. Ştiu că pasiunea dumnealui pentru a face multe pentru fotbalul românesc este foarte mare şi îl înţeleg pe de-o parte, dar prioritatea acum este sănătatea dânsului şi suntem cu toţii alături de el”, a spus Halep.

Mircea Lucescu

Mircea Lucescu. Sursă foto: Captură video

Echipa națională a României, mesaj pentru selecționer

Echipa națională a României a transmis un mesaj de susținere pentru cunoscutul antrenor.

Cum a supraviețuit un loc sfânt prigoanelor și timpului. Povestea unei mănăstiri ascunse în pădure
Cum a supraviețuit un loc sfânt prigoanelor și timpului. Povestea unei mănăstiri ascunse în pădure
Trump a anunțat negocieri în curs cu Iranul: „Altfel, arunc totul în aer”. A recunoscut că a trimis arme protestatarilor din Iran. Live text
Trump a anunțat negocieri în curs cu Iranul: „Altfel, arunc totul în aer”. A recunoscut că a trimis arme protestatarilor din Iran. Live text

„Există uneori momente în fotbal când scorul de pe tabelă nu mai contează, iar singura victorie pentru care luptăm este cea a vieţii. Astăzi e unul dintre acele momente, iar gândurile noastre, ale tuturor, se îndreaptă către omul care a modelat destine, a construit generaţii şi a pus România pe harta mare a fotbalului mondial. Suntem o echipă, o singură inimă, iar inima aceasta bate astăzi pentru dumneavoastră! Dorim să putem să vă transmitem toată energia şi forţa de care aveţi nevoie. Luptaţi, domnule Lucescu!”, a transmis FRF pe pagina oficială de Facebook.

Reprezentanții Spitalului Universitar de Urgență București au afirmat că starea fostului selecționer s-a deteriorat în noaptea de duminică.

„Sâmbătă, pe parcursul serii, pacientul a repetat aritmiile cardiace importante, prompt tratate de către echipa de gardă din secţia de cardiologie. Duminică, în cursul nopţii, aritmiile au devenit severe şi nu a mai răspuns la tratament. Starea pacientului s-a înrăutăţit, necesitând transferul în secţia de Anestezie şi Terapie Intensivă”, au transmis oficialii unității medicale.

Potrivit spitalului, în prezent nu există informații noi privind evoluția sănătății sale.

„Vom reveni public dacă va impune acest lucru. Facem apel la respectul tuturor pentru intimitatea şi demnitatea oricărui pacient internat în SUUB”, au adăugat reprezentanții unității.

Lucescu trece prin momente grele

Directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiță, l-a vizitat pe Lucescu în Terapie Intensivă și a oferit detalii despre starea acestuia.

„Am stat cu el puţin, vreo cinci minute, cu el care nu-mi răspunde la nimic, e normal. Să sperăm că va fi bine, să dea Dumnezeu. Nu poate să vorbească, e în stare indusă, probabil să ajute. M-am uitat la el şi nimic altceva. Nu pot spune nimic altceva, aş spune prostii. Nu mai este nici Marilu (n.r.- nepoata lui Mircea Lucescu) acolo, nu era nimeni, poate era prin spital. Te doare când un om păţeşte aşa ceva. Mai ales când ai avut relaţii cu el, prietenie. Nu pot fi nici pesimist, nici optimist, nu sunt doctor”, a spus Stoichiță.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:54 - Cum a supraviețuit un loc sfânt prigoanelor și timpului. Povestea unei mănăstiri ascunse în pădure
23:40 - Raționalizarea carburanților, o măsură necesară în contextul crizei actuale. Explicația lui Traian Băsescu
23:31 - Rogobete a descris relația cu Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru. Ce îi apropie
23:22 - Fostul procuror Marian Nazat: „Părăsirea acestui sistem a fost cea mai bună decizie din viața mea”
23:22 - Răzvan Lucescu a revenit în România pentru a fi alături de tatăl său: E o situaţie grea, complicată. Update
23:10 - Motivul pentru care Meghan Markle nu a fost binevenită la Balmoral, după moartea Reginei Elisabeta

HAI România!

Radu Coșarcă, despre Donald Trump: „Am impresia că văd un film western, că apare bătăușul de la colț”
Radu Coșarcă, despre Donald Trump: „Am impresia că văd un film western, că apare bătăușul de la colț"
Trump despre Ormuz: „Nu mai e problema mea"!
Trump despre Ormuz: „Nu mai e problema mea"!
România, în malaxorul intereselor globale. În ce direcția este trasă țara
România, în malaxorul intereselor globale. În ce direcția este trasă țara

Proiecte speciale