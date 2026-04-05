Halep, încurajări pentru Lucescu: Uneori vine momentul să spunem stop sportului. Suntem cu toţii alături de el

Simona Halep i-a transmis, duminică, un mesaj de susținere lui Mircea Lucescu, aflat în stare gravă la Spitalul Universitar. Sportiva și-a exprimat regretul legat de momentele grele prin care trece tehnicianul.

Simona Halep a afirmat că este la curent cu starea lui Mircea Lucescu și că, în astfel de clipe, sănătatea trebuie să fie prioritatea principală, înaintea pasiunii pentru sport.

„Îmi pare tare rău, sunt la zi cu tot ce se întâmplă cu dânsul. Îi doresc multă sănătate. Uneori vine momentul să spunem stop sportului. Ştiu că pasiunea dumnealui pentru a face multe pentru fotbalul românesc este foarte mare şi îl înţeleg pe de-o parte, dar prioritatea acum este sănătatea dânsului şi suntem cu toţii alături de el”, a spus Halep.

Echipa națională a României a transmis un mesaj de susținere pentru cunoscutul antrenor.

„Există uneori momente în fotbal când scorul de pe tabelă nu mai contează, iar singura victorie pentru care luptăm este cea a vieţii. Astăzi e unul dintre acele momente, iar gândurile noastre, ale tuturor, se îndreaptă către omul care a modelat destine, a construit generaţii şi a pus România pe harta mare a fotbalului mondial. Suntem o echipă, o singură inimă, iar inima aceasta bate astăzi pentru dumneavoastră! Dorim să putem să vă transmitem toată energia şi forţa de care aveţi nevoie. Luptaţi, domnule Lucescu!”, a transmis FRF pe pagina oficială de Facebook.

Reprezentanții Spitalului Universitar de Urgență București au afirmat că starea fostului selecționer s-a deteriorat în noaptea de duminică.

„Sâmbătă, pe parcursul serii, pacientul a repetat aritmiile cardiace importante, prompt tratate de către echipa de gardă din secţia de cardiologie. Duminică, în cursul nopţii, aritmiile au devenit severe şi nu a mai răspuns la tratament. Starea pacientului s-a înrăutăţit, necesitând transferul în secţia de Anestezie şi Terapie Intensivă”, au transmis oficialii unității medicale.

Potrivit spitalului, în prezent nu există informații noi privind evoluția sănătății sale.

„Vom reveni public dacă va impune acest lucru. Facem apel la respectul tuturor pentru intimitatea şi demnitatea oricărui pacient internat în SUUB”, au adăugat reprezentanții unității.

Directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiță, l-a vizitat pe Lucescu în Terapie Intensivă și a oferit detalii despre starea acestuia.

„Am stat cu el puţin, vreo cinci minute, cu el care nu-mi răspunde la nimic, e normal. Să sperăm că va fi bine, să dea Dumnezeu. Nu poate să vorbească, e în stare indusă, probabil să ajute. M-am uitat la el şi nimic altceva. Nu pot spune nimic altceva, aş spune prostii. Nu mai este nici Marilu (n.r.- nepoata lui Mircea Lucescu) acolo, nu era nimeni, poate era prin spital. Te doare când un om păţeşte aşa ceva. Mai ales când ai avut relaţii cu el, prietenie. Nu pot fi nici pesimist, nici optimist, nu sunt doctor”, a spus Stoichiță.