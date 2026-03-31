Sport

Medicii au decis să îl opereze pe Mircea Lucescu. S-a luat decizia să i se monteze un defibrilator

Comentează știrea
Mircea Lucescu. Sursa foto: Facebook/ Echipa națională de fotbal a României
Din cuprinsul articolului

Mircea Lucescu, în vârstă de 80 de ani, a trecut, marți, printr-o intervenție chirurgicală, la doar două zile după ce a leșinat în cantonamentul naționalei de la Mogoșoaia. Potrivit primelor informații, intervenția chirurgicală a decurs foarte bine, iar medicii i-au montat un defibrilator cardiac intern.

Operația lui Mircea Lucescu a fost un succes

Încă de duminică, după ce a leșinat în cantonamentul de la Mogoșoaia și a fost transportat cu un echipaj SMURD la Spitalul Universitar București, medicii l-au diagnosticat pe Mircea Lucescu cu o problemă cardiacă. Ulterior, după primirea rezultatelor analizelor, medicii au decis să îi monteze un defibrilator cardiac intern.

Intervenția chirurgicală, minim invazivă, a avut loc marți, 31 martie, iar potrivit Antena Sport, a decurs foarte bine. Medicii i-au montat cu succes dispozitivul, care îi va oferi o protecție suplimentară în cazul unor probleme cardiace.

Lucescu: „M-am enervat foarte tare când am început să fac analiza meciului cu Turcia”

Lucescu a declarat, duminică, că a avut fibrilații în cantonamentul echipei naționale de la Mogoșoaia. Acesta a explicat că s-a enervat foarte tare când a început să analizeze meciul cu Turcia, deși trecuseră deja trei zile. „Am simţit că nu mai pot respira normal. Sub nicio formă n-am suferit un stop cardiac, că am văzut că unii aşa au scris. Au fost fibrilaţii”, spunea acesta.

Meci România - Turcia

Meci România - Turcia. Sursa foto: Captură video Youtube

Acesta a povestit că a mai trecut printr-o situație similară pe vremea când era la Brescia, într-o perioadă cu temperaturi foarte scăzute, când a ajuns la spital. „Mi-au zis că dacă nu ies singur din fibrilaţii, atunci în dimineaţa următoare îmi vor face şocuri, dar dimineaţa îmi revenise pulsul. Apoi, am păţit asta cu fibrilaţii şi la finalul anului trecut. Acum iarăşi. O să mai fac mâine un alt set de investigaţii”, a explicat acesta.

Tot duminică, Lucescu a afirmat că meciul cu Turcia a fost ultimul pentru el la echipa națională. „Gata, s-a terminat. Mai important însă e altceva. Eu cred în potenţialul acestei generaţii. Fotbaliştii au mult talent. Susţinuţi, ei şi noul selecţioner vor putea reuşi rezultate bune, sunt convins”, a spus acesta.

Defibrilatorul cardiac implantabil intervine pentru reglarea ritmului cardiac

Defibrilatorul cardiac implantabil (ICD) este un dispozitiv electronic de dimensiunea unui ceas de mână, care detectează automat aritmiile ventriculare periculoase și poate interveni astfel:

  • asigură stimulare cardiacă pentru un ritm prea lent;
  • transmite un șoc electric intern în caz de tahicardie sau fibrilație ventriculară, pentru a preveni oprirea cardiacă.

Este recomandat:

  • pacienților cu risc ridicat de moarte subită cardiacă, după infarct, în caz de disfuncție severă a ventriculului stâng sau cardiomiopatie;
  • persoanelor care au avut deja fibrilație ventriculară, tahicardie ventriculară susținută sau au trecut printr-un stop cardiac din care au fost resuscitate.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

HAI România!

Proiecte speciale