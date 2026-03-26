Lucescu, despre meciul cu Turcia: Greșeala care a dus la gol a fost o greşeală care putea fi evitată fără niciun fel de probleme

Mircea Lucescu. Sursa foto: Captură video Youtube
Selecționerul Mircea Lucescu a declarat, joi seară, după înfrângerea cu 0-1 în fața Turciei, că, în opinia sa, echipa adversă are șanse să ajungă la Cupa Mondială. „Turcia prezintă o echipă bună, cred că vor ajunge la CM”, a spus acesta, la un post TV.

Lucescu: „Noi ne-am apărat foarte bine”

Selecționerul a afirmat că echipa a pierdut după un meci echilibrat și a menționat că adversarii au dominat mai mult la capitolul posesie.

„Din păcate am pierdut după un meci echilibrat. Ei au dominat mai mult din punct de vedere al posesiei. Noi ne-am apărat foarte bine. Au avut şi ei o bară, dar şi noi am avut două. Greșeală care a dus la gol a fost o greșeală care putea fi evitată fără niciun fel de probleme”, a spus acesta.

Lucescu: Turcia are o echipă bună

Mircea Lucescu a declarat că, în opinia sa, Turcia are o echipă bună și a adăugat că aceasta ar putea ajunge la Cupa Mondială. „Din păcate se întâmplă astfel de lucruri, o fracţiune de secundă de neatenție. Turcia prezintă o echipă bună, cred că vor ajunge la CM. N-am luptat cu nimeni, am venit din dorinţa de a fi aici”, a spus acesta, la Prima TV.

Meci România - Turcia. Sursa foto: Captură video Youtube

El a adăugat: „Calhanoglu mi-a spus: Cu dumneavoastră am învăţat fotbal”.

La Digi Sport, Mircea Lucescu a declarat că este mulțumit de evoluția jucătorilor români. „Sunt mulţumit de băieţi, avem o bază, trebuie să crească, să ajungă la nivel mondial”.

România a pierdut meciul cu Turcia

Naționala României a ratat calificarea la Cupa Mondială din această vară, după înfrângerea de joi seară, la Istanbul, în fața Turciei, scor 1-0, în semifinala play-off-ului pentru turneul final.

Turcia va juca finala play-off-ului cu învingătoarea meciului dintre Slovacia și Kosovo, iar echipa României va disputa un amical cu formația care va pierde partida de la Bratislava.

