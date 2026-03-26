Cine transmite meciul dintre Turcia și România. Marea surpriză pregătită de Lucescu

Echipa națională a României intră într-un moment critic al campaniei pentru calificarea la Campionatul Mondial, iar una dintre cele mai importante decizii este deja conturată. Ionuț Radu va fi titular în poarta primei reprezentative în duelul cu Turcia, în ciuda problemelor medicale din ultimele zile.

Portarul de 28 de ani, legitimat la Celta Vigo, a resimțit dureri după ultima partidă din campionat, însă a decis să își asume riscul și să fie prezent între buturi într-un meci considerat decisiv pentru viitorul echipei naționale.

Partida se va disputa joi, 26 martie, de la ora 19:00, la Istanbul, și va fi transmisă de Prima TV.

Situația lui Ionuț Radu a fost una incertă imediat după accidentarea suferită pe 22 martie, în meciul pierdut de Celta Vigo cu Alaves, scor 3-4.

Inițial, portarul a rămas în Spania pentru investigații suplimentare, iar selecționerul Mircea Lucescu a reacționat rapid, convocându-l de urgență pe Laurențiu Popescu, de la Universitatea Craiova.

Radu a decis să se alăture lotului și să facă deplasarea alături de echipă în Turcia. Durerile nu au dispărut complet, însă s-au ameliorat suficient pentru a-i permite să intre pe teren.

Meciul cu Turcia reprezintă primul pas dintr-un baraj care poate duce România la turneul final.

În cazul unei victorii la Istanbul, „tricolorii” vor disputa finala pentru calificare, pe 31 martie, împotriva câștigătoarei duelului dintre Slovacia și Kosovo.

În schimb, un eșec ar trimite echipa într-un meci amical cu formația învinsă din celălalt baraj.

Presiunea este uriașă, iar fiecare decizie devine esențială.

Un alt element important pentru echipa națională este revenirea lui Radu Drăgușin, după o absență de aproximativ un an și jumătate.

Fundașul central, legitimat la Tottenham, a fost prezent la conferința de presă și a vorbit despre atmosfera din echipă și despre importanța meciului.

„Vedem meciul ca pe unul decisiv, în care trebuie să demonstrăm că trebuie să mergem la Mondial. Asta vom arăta mâine!”, a spus Radu Drăgușin.

Acesta a subliniat și dificultatea meciului, în special din cauza atmosferei create de suporterii turci.

„Publicul va fi foarte cald, așa sunt ei. Ne așteptăm la un mediu ostil, dar nu e nimic peste care nu putem trece mâine, trebuie să ne aplicăm planul”, a declarat Radu Drăgușin.

În discursul său, Drăgușin a insistat asupra importanței încrederii, dar și a responsabilității.

„Credem (în calificare)! Dacă nu am fi crezut, nu am mai fi fost aici. Cum am spus, atmosfera e bună, suntem încrezători, dar nu e de ajuns. Trebuie să arătăm că merităm să fim prezenți la Mondial!”, a spus Radu Drăgușin.

Fundașul român a vorbit și despre sprijinul fanilor, considerat esențial chiar și în condiții de deplasare.

„Contează foarte mult sprijinul suporterilor. Chiar dacă jucăm în deplasare, fanii noștri ne fac să ne simțim ca și cum jucăm acasă. Așa va fi și mâine, îi simțim mereu aproape. Alături de ei, putem realiza lucruri importante împreună”, a declarat Drăgușin.

Pentru Mircea Lucescu, meciul de la Istanbul are și o încărcătură emoțională.

Selecționerul a rememorat perioada petrecută la Beșiktaș și succesul obținut în anul centenarului clubului.

„Îmi face mare plăcere să revin, în general, pe stadioanele turcești. Sunt frumoase și pregătite pentru performanță, nu întâmplător se joacă cupe europene aici”, a spus Mircea Lucescu.

Acesta a vorbit și despre dorința de a reveni pe stadionul Beșiktaș.

„Am fost mulțumit când am auzit că se joacă la Beșiktaș pentru că mi-am dorit să revin ca antrenor aici. Performanța pe care am reușit-o aici e extraordinară, iar prezența de aici îmi face mare plăcere”, a declarat selecționerul.

Mircea Lucescu a evidențiat valoarea echipei Turciei, menționând jucători importanți precum Arda Guler, Kenan Yildiz și Hakan Calhanoglu.

„Guler e emblematic pentru această echipă. Sunt jucători tineri turci care au reușit să ajungă în echipe puternice europene și care dau valoare echipei naționale”, a spus Mircea Lucescu.

În același timp, selecționerul a transmis că România are capacitatea de a face față unui adversar puternic.

„Eu cred în jucătorii mei și în talentul lor”, a declarat Mircea Lucescu.

Lucescu a vorbit și despre regretul că ambele echipe nu pot ajunge la turneul final.

„Mi-aș fi dorit ca Turcia și România să fie împreună la Campionatul Mondial. Nu se poate acest lucru, însă echipa mai bună să meargă mai departe”, a spus selecționerul.

Acesta a subliniat importanța reprezentării fotbalului est-european la nivel mondial.

PORTARI: Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0), Laurențiu POPESCU (Universitatea Craiova, 0/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Cătălin CĂBUZ (FC Argeș, 0/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI: Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);

ATACANȚI: Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).