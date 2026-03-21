Naționala României, lovită de ghinion înainte de duelul decisiv cu Turcia. A pierdut un jucător important

Naționala României a fost nevoită să facă o modificare de ultim moment în lotul pentru meciurile din play-off-ul de calificare laCupa Mondială, după ce portarul Mihai Popa a acuzat probleme medicale, a anunțat echipa pe Facebook.

Jucătorul s-a prezentat la reunirea echipei naționale cu o problemă musculară, iar în urma evaluării medicale, staff-ul a stabilit că nu va putea fi recuperat la timp pentru partidele decisive. În aceste condiții, selecționerul Mircea Lucescu a decis să îl înlocuiască și l-a convocat pe Cătălin Căbuz.

Schimbarea vine într-un moment important pentru echipa națională a României, care se pregătește pentru meciurile din barajul de calificare la Campionatul Mondial din 2026, competiție găzduită de Statele Unite, Mexic și Canada.

România va juca pe 26 martie, la Istanbul, împotriva Turciei, pe stadionul Beşiktaş Park. Partida este programată să înceapă la ora 19:00 (20:00 ora locală). Meciul este eliminatoriu, iar miza este calificarea în finala play-off-ului.

În cazul unei victorii, „tricolorii” vor disputa ultimul meci al barajului în deplasare, pe 31 martie, împotriva învingătoarei dintre Slovacia și Kosovo. Partida decisivă este programată la ora 21:45.

Selecționerul României Mircea Lucescu a anunțat deja lotul lărgit pentru aceste confruntări, în care se regăsesc jucători din campionate importante din Europa, dar și din Liga 1. Portarii incluși sunt Ionuț Radu, Marian Aioani, Mihai Popa (înlocuit ulterior) și Cătălin Căbuz.

În compartimentul defensiv se regăsesc jucători precum Radu Drăgușin, Andrei Rațiu, Andrei Burcă și Nicușor Bancu, printre alții. La mijlocul terenului, România se bazează pe experiența lui Nicolae Stanciu și Răzvan Marin, dar și pe jucători tineri precum Ianis Hagi sau Florin Tănase.

Linia de atac îi include pe Daniel Bîrligea, David Miculescu și Marius Coman, într-un lot care combină experiența internațională cu opțiuni tinere pentru meciurile decisive din această lună.