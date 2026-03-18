LPF a anunțat programul etapei a 3-a din play-off şi play-out. Când se joacă Rapid - U Cluj și FC Botoșani - FCSB
- Răzvan Scarlat
- 18 martie 2026, 14:48
Programul etapei a 3-a din play-off-ul și play-out-ul SuperLigii a fost anunțat de LPF. Meciurile se vor disputa în perioada 3 - 6 aprilie.
LPF a anunțat programul complet al etapei a 3-a. Când se joacă partidele
Liga Profesionistă de Fotbal a făcut public programul etapei a 3-a din play-offul și play-out-ul în SuperLigii României. Runda se va desfășura pe parcursul a patru zile, în intervalul 3 - 6 aprilie, și aduce confruntări importante atât în lupta pentru titlu, cât și în zona inferioară a clasamentului.
Prima partidă a etapei este programată vineri, 3 aprilie, de la ora 20:30, când FC Botoșani va primi vizita formației FCSB.
Meciurile continuă pe parcursul weekendului
Ziua de sâmbătă propune două dueluri. De la ora 15:00, Oțelul Galați întâlnește FC Hermannstadt, iar seara, de la 19:30, FC Argeș joacă împotriva celor de la Dinamo București.
Duminică sunt programate trei partide. În prima dintre ele, de la ora 15:00, UTA Arad va înfrunta pe teren propriu pe FC Metaloglobus București. De la ora 17:30, Farul Constanța primește vizita formației Unirea Slobozia. Ziua se încheie cu partida dintre FC Rapid București și Universitatea Cluj, programată la ora 20:30, pe arena din Giulești.
Etapa se încheie luni cu două confruntări
Ultimele două jocuri ale etapei a 3-a vor avea loc luni, 6 aprilie. De la ora 17:30, Petrolul Ploiești va întâlni FK Csikszereda Miercurea Ciuc. În aceeași zi, de la ora 20:30, este programat duelul dintre Universitatea Craiova și CFR Cluj.
Toate partidele din această etapă vor fi transmise în direct de Digi Sport și Prima Sport.
Miza etapei este importantă pentru clasament
Etapa a treia din play-off și play-out vine într-un moment în care fiecare punct poate influența decisiv clasamentele.
Echipele implicate în lupta pentru titlu și cele care încearcă să evite retrogradarea vor aborda aceste meciuri cu obiective clare, într-o perioadă intensă a sezonului.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.