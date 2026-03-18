LPF a anunțat programul etapei a 3-a din play-off şi play-out. Când se joacă Rapid - U Cluj și FC Botoșani - FCSB

Liga Profesionistă de Fotbal a făcut public programul etapei a 3-a din play-offul și play-out-ul în SuperLigii României. Runda se va desfășura pe parcursul a patru zile, în intervalul 3 - 6 aprilie, și aduce confruntări importante atât în lupta pentru titlu, cât și în zona inferioară a clasamentului.

Prima partidă a etapei este programată vineri, 3 aprilie, de la ora 20:30, când FC Botoșani va primi vizita formației FCSB.

Ziua de sâmbătă propune două dueluri. De la ora 15:00, Oțelul Galați întâlnește FC Hermannstadt, iar seara, de la 19:30, FC Argeș joacă împotriva celor de la Dinamo București.

Duminică sunt programate trei partide. În prima dintre ele, de la ora 15:00, UTA Arad va înfrunta pe teren propriu pe FC Metaloglobus București. De la ora 17:30, Farul Constanța primește vizita formației Unirea Slobozia. Ziua se încheie cu partida dintre FC Rapid București și Universitatea Cluj, programată la ora 20:30, pe arena din Giulești.

Ultimele două jocuri ale etapei a 3-a vor avea loc luni, 6 aprilie. De la ora 17:30, Petrolul Ploiești va întâlni FK Csikszereda Miercurea Ciuc. În aceeași zi, de la ora 20:30, este programat duelul dintre Universitatea Craiova și CFR Cluj.

Toate partidele din această etapă vor fi transmise în direct de Digi Sport și Prima Sport.

Etapa a treia din play-off și play-out vine într-un moment în care fiecare punct poate influența decisiv clasamentele.

Echipele implicate în lupta pentru titlu și cele care încearcă să evite retrogradarea vor aborda aceste meciuri cu obiective clare, într-o perioadă intensă a sezonului.