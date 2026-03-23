Barajul România-Turcia, pentru CM 2026. Lucescu, schimbare rapidă în lot

Mircea Lucescu. Sursa foto: Captură video Youtube
Selecționerul Mircea Lucescu a decis să facă încă o schimbare în lotul echipei naționale, convocându-l pe portarul Laurențiu Popescu de la Universitatea Craiova. Decizia vine după problemele medicale ale lui Ionuț Radu, care au apărut în urma partidei Celta Vigo – Alavés.

Lucescu, decizie de ultimă oră la națională

Selecționerul Mircea Lucescu a fost nevoit să facă a doua modificare în poartă într-un interval foarte scurt, ca urmare a problemelor medicale apărute în rândul titularilor.

Sâmbătă, înaintea reuniunii lotului pentru meciurile din play-off-ul Cupei Mondiale 2026, Lucescu l-a convocat pe Cătălin Căbuz, portarul echipei FC Argeș, pentru a-l înlocui pe Mihai Popa, care nu a putut participa din cauza unei accidentări recente.

Laurențiu Popescu. Sursa foto: Facebook

Meciurile din play-off-ul Cupei Mondiale 2026

România se pregătește pentru semifinala play-off-ului, care va avea loc joi, 26 martie, la Istanbul, împotriva Turciei, pe stadionul Beşiktaş Park, de la ora 19:00 (20:00 ora locală).

În cazul unei victorii, tricolorii vor juca finala în deplasare, pe 31 martie, cu Slovacia sau Kosovo, cu începere de la ora 21:45.

Naționala României, în lupta pentru CM 2026. Lotul complet convocat

Portari: Ionuț Radu (Celta de Vigo), Marian Aioani (FC Rapid 1923), Mihai Popa (CFR Cluj), Cătălin Căbuz (FC Argeș), Laurențiu Popescu (Universitatea Craiova)

Fundași: Andrei Rațiu (Rayo Vallecano), Deian Sorescu (Gaziantep FK), Radu Drăgușin (Tottenham), Andrei Burcă (Yunnan Yukun), Virgil Ghiță (Hannover 96), Adrian Rus (Universitatea Craiova), Andrei Coubiș (Universitatea Cluj), Nicușor Bancu (Universitatea Craiova), Kevin Ciubotaru (Hermannstadt)

Mijlocași: Vladimir Screciu (Universitatea Craiova), Vlad Dragomir (Pafos), Răzvan Marin (AEK Atena), Nicolae Stanciu (Dalian Yingbo), Florin Tănase (FCSB), Ianis Hagi (Alanyaspor), Dennis Man (PSV), Alexandru Dobre (FC Rapid 1923), Valentin Mihăilă (Çaykur Rizespor), Claudiu Petrila (FC Rapid 1923), Ștefan Baiaram (Universitatea Craiova)

Atacanți: Daniel Bîrligea (FCSB), David Miculescu (FCSB), Marius Coman (UTA Arad)

Convocarea lui Popescu vine ca o soluție rapidă pentru întărirea lotului în vederea celor două confruntări decisive pentru calificarea la Cupa Mondială din 2026, găzduită de SUA, Mexic și Canada.

