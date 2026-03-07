Securitate la nivel militar pentru CM 2026. Mexic mobilizează o armată mai mare decât cea a României

Mexicul pregătește un dispozitiv de securitate fără precedent pentru meciurile Cupei Mondiale de fotbal din 2026, organizată împreună cu Statele Unite și Canada. Autoritățile au anunțat că aproape 100.000 de persoane din structurile de securitate vor fi implicate în protejarea stadionelor, echipelor și suporterilor, potrivit AFP.

Planul de securitate anunțat de autoritățile mexicane prevede mobilizarea unui număr impresionant de militari, polițiști și agenți ai firmelor private de securitate. Măsura vine într-un context tensionat, după recentele episoade de violență declanșate în urma morții unui lider important al traficului de droguri.

Mexicul va găzdui 13 partide ale turneului final din 2026. Dintre acestea, patru vor avea loc în orașul Guadalajara, capitala statului Jalisco, regiune cunoscută drept locul de origine al Cartelului Jalisco Nueva Generacion (CJNG). Liderul acestei organizații, Nemesio „El Mencho” Oseguera, a fost ucis pe 22 februarie într-o operațiune desfășurată de forțele federale, eveniment urmat de noi violențe în mai multe zone ale țării.

În cadrul planului de securitate, aproximativ 20.000 de militari, inclusiv membri ai Gărzii Naționale, vor fi mobilizați pentru misiuni de protecție. Alături de aceștia vor acționa aproximativ 55.000 de polițiști, iar dispozitivul va fi completat de personal din companii private de securitate.

„Aceasta ne oferă un total de puţin peste 99.000 de persoane”, a declarat generalul Roman Villalvazo Barrios, şeful centrului de coordonare pentru Cupa Mondială, în cadrul unei conferințe de presă.

Strategia de securitate pentru turneul final este realizată în cooperare cu Statele Unite și Canada, celelalte două țări gazdă ale competiției.

Autoritățile mexicane spun că planul urmărește atât prevenirea eventualelor amenințări, cât și intervenția rapidă în cazul unor incidente, pentru a proteja milioanele de suporteri așteptați în orașele gazdă.

Anunțul privind desfășurarea masivă de forțe a fost făcut chiar în statul Jalisco, una dintre regiunile cele mai afectate de activitatea cartelului CJNG, organizație prezentă în 20 dintre cele 32 de state mexicane. Pe lângă Guadalajara, alte două orașe din Mexic vor găzdui partide ale Cupei Mondiale: Ciudad de Mexico și Monterrey.

Meciul de deschidere al competiției este programat pe 11 iunie 2026, pe celebrul stadion Azteca din Ciudad de Mexico.

La finalul lunii februarie, președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a declarat că nu există motive de îngrijorare pentru suporteri și că autoritățile vor implementa „toate garanţiile de securitate necesare” pentru meciurile programate în Guadalajara.

Și președintele FIFA, Gianni Infantino, a transmis un mesaj de calm, afirmând că este „foarte calm” în privința organizării partidelor.

Înaintea turneului final, Guadalajara și Monterrey vor găzdui, la sfârșitul lunii martie, meciurile de baraj care vor decide ultimele două dintre cele 48 de echipe participante la Cupa Mondială din 2026.