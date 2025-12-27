Ventilatoare gigantice și pauze de răcire. Arsenalul anti-căldură al Cupei Mondiale 2026

Organizatorii Cupei Mondiale de fotbal din 2026, programată între 11 iunie și 19 iulie în Statele Unite, Mexic și Canada, anticipează temperaturi ridicate, care pot afecta jucătorii și suporterii, reprezintând o provocare de organizare, potrivit AFP.

La începutul lunii decembrie, în interiorul stadionului SoFi din Inglewood, Los Angeles, care va găzdui opt meciuri ale Cupei Mondiale, erau deja pregătite 15 ventilatoare cu o înălțime de peste doi metri, în așteptarea verii.

Aceste sisteme de pulverizare devin funcționale doar atunci când temperatura depășește 26,7°C. La 45 de metri deasupra terenului, un acoperiș asigură umbră spectatorilor, iar deschiderile largi de pe lateralele stadionului, care nu este climatizat, permit circulația aerului oceanic.

Celelalte 15 locații ale turneului final nu sunt la fel de moderne, iar sudul Californiei, cu un climat uscat, nu se numără printre regiunile cu cele mai dificile condiții din Statele Unite.

Un studiu publicat în Jurnalul Internațional de Biometeorologie semnalează „o îngrijorare serioasă pentru sănătatea jucătorilor și arbitrilor de la Cupa Mondială din 2026 din cauza căldurii extreme” și indică șase orașe gazdă cu „risc ridicat”: Monterrey (Mexic), Miami, Kansas City, Boston, New York și Philadelphia.

Raportul „terenuri în pericol” al asociației „Fotbal pentru viitor” arată că, în 2025, aceste orașe au înregistrat temperaturi de peste 35 de grade pe termometrul umed (WGBT, care ține cont de temperatură și umiditate), prag descris drept „limita adaptării umane la căldură”.

În consecință, pauzele de răcire, câte una pe repriză, care anterior depindeau de condițiile meteo, vor fi introduse automat la Cupa Mondială, indiferent de vreme, a decis FIFA, după ce s-a confruntat cu episoade de căldură extremă la Cupa Mondială a Cluburilor din această vară din Statele Unite și a fost criticată de jucători și antrenori.

De altfel, programul competiției arată că stadioanele climatizate din Dallas, Houston și Atlanta vor găzdui în principal meciuri programate la mijlocul zilei, în timp ce partidele din zonele cu risc se vor disputa mai ales la începutul serii.

Pe lângă jucători, riscul la care sunt expuși spectatorii, atât pe stadioane, cât și în zonele dedicate fanilor, a fost mult timp „subestimat”, a declarat dr. Christopher Fuhrmann, director adjunct al Centrului regional de sud-est al Administrației Naționale Oceanice și Atmosferice (NOAA)

Fanii generează căldură „prin încurajarea lor”, iar, spre deosebire de jucătorii aflați într-o formă fizică foarte bună, pot avea „comorbidități” care îi expun șocurilor termice, situații ce pot duce la moarte, potrivit dr. Fuhrmann.

Serviciul Național de Meteorologie (NWS), care oferă consultanță FIFA și grupului operativ pentru Cupa Mondială, subliniază importanța măsurilor de prevenție pentru spectatori, în special pentru vizitatorii străini, care ar putea să nu fie familiarizați cu clima locală.