Vremea

Cum va fi vremea din țară de Revelion. Zonele în care va ninge în noaptea dintre ani

Cum va fi vremea din țară de Revelion. Zonele în care va ninge în noaptea dintre ani
Directorul ANM, Elena Mateescu, a discutat despre evoluția vremii în zilele următoare și a explicat la ce condiții meteorologice trebuie să se aștepte oamenii după acest Crăciun cu vânt și ninsori slabe. „Va urma o noapte geroasă, așa cum este menționat și în atenționare, pentru că în Moldova și mai ales și în Transilvania”, a spus aceasta, la un post TV.

Directorul ANM: „Va urma o noapte geroasă”

Meteorologul a anunțat că avertizarea meteorologică de cod galben pentru jumătatea sudică a țării a expirat în această seară, la ora 20:00.

„Va urma o noapte geroasă, așa cum este menționat și în atenționare, pentru că în Moldova și mai ales și în Transilvania, temperaturile minime vor scădea până la valori de -12 posibil spre -14°. Și în Moldova, chiar și în Capitală va urma o noapte geroasă, spre -7, -8° posibil valori mai coborâte în zona preorășenească”, a spus aceasta, la Digi 24.

Informarea meteo rămâne în vigoare până vineri dimineață

Directorul ANM a declarat că informarea meteorologică rămâne în vigoare până vineri dimineață, la ora 10:00, întrucât persistă probabilitatea ca în zona de munte să se mai consemneze ninsori, iar în Moldova, Muntenia și Dobrogea să se mai înregistreze precipitații mixte.

Horoscopul lui Dom’ Profesor,  26 decembrie 2025. Dușmănia, în politică
Pensii de fost magistrat și senator. Ce bani avea în conturi Rodica Stănoiu
ninsoare

Sursa foto: Pixabay

„La acestea se adaugă condiții de polei, intensificări de vânt, mai ales sunt Carpații Meridionali și de Curbură. Vor fi destul de susținute viteze la rafală de 80-100km/h, iar în Moldova 50-70km/h, pe fondul temperaturilor mai coborâte, se va putea amplifica senzația de rece. Și chiar dacă mâine temperaturile vor mai crește ușor, ele rămân în continuare apropiate de normalul datei din calendar maxime între -2 până la 5° și valori mai coborâte la nivelul minimelor, tot în depresiuni și în zonele centrale”, a explicat Elena Mateescu.

Cum va fi vremea de Revelion

În Capitală sunt așteptate temperaturi maxime de aproximativ 2–3 grade Celsius, în timp ce minimele rămân scăzute, coborând spre - 5 grade Celsius.

„O să mai ningă. Este posibil, mai ales în zona montană și în noaptea dintre an, temperaturile să fie destul de coborâte, tot în zonele centrale și nordice, sub pragul de ger sub -10° dar în întreaga țară, temperaturi chiar ușor sub normele date din calendar”, a spus aceasta.

Elena Mateescu a declarat că estimările actualizate arată că, în intervalul 29 decembrie - 5 ianuarie, temperaturile medii vor fi mai scăzute decât valorile obișnuite pentru această perioadă.

