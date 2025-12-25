Cod galben de ninsori și vânt puternic. Circulația rutieră, afectată în mai multe județe

Joi dimineață, Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Craiova a transmis că în zonele montane din regiunea Olteniei ninge viscolit, iar condițiile meteorologice afectează desfășurarea lucrărilor de deszăpezire pe sectoarele de drum unde se înregistrează precipitații, potrivit unui comunicat de presă al instituției.

„În zonele montane ninge viscolit, fapt ce îngreunează acţiunile de deszăpezire. Pe toate sectoarele unde se înregistrează ninsori, DRDP Craiova acţionează cu utilaje cu lamă şi material antiderapant”, se arată în comunicat.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) menține până vineri dimineață o atenționare meteorologică care vizează ninsori și precipitații mixte în cea mai mare parte a țării, cu intensificări ale vântului și scădere semnificativă a temperaturilor.

Meteorologii au emis o alertă de Cod galben pentru ninsori viscolite, strat de zăpadă și vânt puternic în 19 județe din Dobrogea, Muntenia, Oltenia și sudul Banatului, precum și în municipiul București.

Avertizarea este valabilă până joi seară, ora 20:00. În aceste regiuni, vântul va avea intensificări cu viteze la rafală în general între 50 și 70 km/h, iar în noaptea de miercuri spre joi și în prima parte a zilei de joi vântul va viscoli ninsoarea, ceea ce poate determina scăderea vizibilității sub 100 de metri în anumite zone.

Conform prognozelor meteorologilor, joi temperatura va scădea semnificativ în sudul și estul țării, cu temperaturi maxime între -5 și 2 grade Celsius, iar noaptea, în regiunile Moldovei și estul Transilvaniei, va fi ger, cu minime ce pot coborî sub -10 grade Celsius.

În zona montană și în Oltenia, cantitățile de precipitații estimate vor fi mai ridicate. În zona vestul Carpaților Meridionali și în Oltenia se va depune un strat de zăpadă consistent cu grosimi între 15 și 25 de centimetri, iar izolat se poate forma polei și ghețuș.

Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Craiova precizează că utilajele cu lamă și material antiderapant intervin pe toate sectoarele afectate de ninsori pentru menținerea condițiilor de circulație.

Măsurile de intervenție au ca scop facilitarea traficului dar și asigurarea siguranței participanților la trafic.

Totodată, autoritățile reamintesc conducătorilor auto să își echipeze corespunzător autovehiculele pentru condiții de iarnă și să respecte regulile de circulație în aceste condiții meteo dificile.

Recomandările vizează mai ales zonele unde vizibilitatea poate fi redusă din cauza viscolului.

Meteorologii anticipează că precipitațiile – fie sub formă de ninsoare, fie mixte – vor persista până vineri dimineață în cea mai mare parte a țării.

În regiuni precum Moldova și zonele montane, ninsorile vor predomina treptat, în timp ce în regiunile sudice pot apărea combinații de precipitații, inclusiv lapoviță sau ploaie, înainte de transformarea lor în ninsoare sau polei.

Această evoluție meteo vine în contextul în care condițiile de iarnă s-au instalat pe scară largă în România, iar autoritățile monitorizează constant situația pentru a răspunde schimbărilor rapide ale vremii. DigiFm