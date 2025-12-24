Prognoza meteo, 24 decembrie. Ninsori, viscol la munte și temperaturi scăzute în toată țara

Vremea în Ajunul Crăciunului va fi închisă, iar aria precipitațiilor se va extinde în cea mai mare parte a țării, cu excepția regiunilor nord-vestice, potrivit prognozei emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). În Moldova și în zona de munte vor predomina ninsorile. În restul teritoriului, pe parcursul zilei, vor predomina ploile, care treptat, spre seară și pe timpul nopții, se vor transforma în lapoviță și ninsoare în Muntenia, Oltenia și local în Transilvania și Dobrogea. Izolat vor fi condiții de polei.

Local, mai ales în vestul Carpaților Meridionali și în Oltenia, cantitățile de precipitații vor fi moderate, în general între 15 și 20 l/mp. Se va depune strat de zăpadă, cu grosimi medii de 3–7 cm la câmpie, în jur de 10 cm în zona submontană și mai consistent la munte, în special în vestul Carpaților Meridionali.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în regiunile sud-vestice și sudice și pe arii restrânse în nord-vest și centru, cu rafale în general de 45–55 km/h, astfel că ninsoarea va fi temporar viscolită. Temperaturile maxime se vor situa între -2 grade în nordul Moldovei și 9–10 grade pe litoral, iar cele minime între -7 și 2 grade.

Vremea va fi închisă și vântoasă, amplificând senzația de frig. Vor fi precipitații, ziua sub formă de ploaie, care spre seară se vor transforma în lapoviță și ninsoare, iar noaptea va ninge. Vor fi condiții de polei. Stratul de zăpadă estimat va avea grosimi variabile între 3 și 6 cm.

Vântul va avea intensificări, cu rafale de 50–60 km/h, astfel că ninsoarea va fi temporar viscolită. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 3 grade, iar cea minimă între -2 și -1 grad.

Pe 25 decembrie, vremea se va răci semnificativ în sudul și estul țării, valorile termice situându-se mult sub cele climatologic specifice datei, în timp ce în restul teritoriului temperaturile vor fi apropiate de normal pentru ultima decadă a lunii decembrie.

Aria precipitațiilor se va restrânge treptat către sud-vest, unde cerul va fi noros, continuând să ningă viscolit și să se depună strat de zăpadă. În restul țării, cerul va fi variabil, cu înnorări și precipitații slabe cantitativ: ninsoare în sudul Transilvaniei și pe arii restrânse în Muntenia și zona montană, mixte în Banat și predominant ploi izolat în Dobrogea.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în sudul Banatului și în regiunile sudice, cu viteze la rafală de 55–65 km/h, mai ales în Muntenia, sudul Olteniei și pe litoral. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -6 și -5 grade în Moldova și 7–8 grade în Banat și Crișana, iar minimele între -12 și 1 grad, cele mai scăzute valori fiind în Moldova și estul Transilvaniei, unde local va fi ger.

În Capitală, vremea se va răci, devenind mult mai rece decât normal pentru această perioadă. Ziua cerul va fi noros, iar în primele ore va ninge slab, depunându-se 1–2 cm de zăpadă, astfel încât grosimea totală a stratului va fi de 5–8 cm.

Vântul va avea intensificări în primele ore, cu rafale de 45–55 km/h. Din orele serii, cerul se va degaja treptat, iar vântul va diminua, urmând să sufere moderat, cu rafale de 20–30 km/h. Temperatura maximă va fi de aproximativ -2 grade, iar cea minimă între -7 și -5 grade.