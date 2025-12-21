Încep ninsorile abundente în România. Regiunile în care se va așterne zăpada începând din Ajun

Gerul pune stăpânire pe România în Ajunul Crăciunului. Meteorologii AccuWeather avertizează că, începând cu 24 decembrie 2025, mai multe orașe din România, în special din zonele montane, vor fi afectate de ninsori abundente și temperaturi extrem de scăzute, marcând ceea ce specialiștii numesc „iarna secolului”. Astfel, vremea continuă să se răcească înainte de Sărbători.

La Predeal, ninsorile vor debuta chiar în Ajunul Crăciunului, când mercurul din termometre va urca până la 2 grade Celsius, cu minime de -4 grade. În ziua de Crăciun, valorile termice vor scădea semnificativ, între -2 și -8 grade Celsius, iar gerul se va menține și în zilele următoare: pe 26 decembrie se vor înregistra între -2 și -6 grade, pe 27 decembrie între -3 și -10 grade, pe 28 decembrie între -4 și -8 grade, iar pe 29 decembrie între -4 și -10 grade.

După două zile cu vreme mai senină, frigul va reveni cu forță începând cu 1 ianuarie 2026, când temperaturile vor oscila între -3 și -10 grade, iar ninsorile vor continua pe 2 și 3 ianuarie.

În Brașov, prima ninsoare abundentă ar urma să apară pe 3 ianuarie 2026, cu minime ce pot coborî până la -8 grade Celsius. Sinaia va fi afectată de episoade repetate de ninsoare pe 24, 26 și 27 decembrie 2025, precum și pe 3 ianuarie 2026, pe fondul unei răciri accentuate a vremii. În Bușteni, ninsorile sunt așteptate pe 24 și 26 decembrie.

AccuWeather, serviciu cu peste 60 de ani de experiență în prognoza meteo globală, a fost fondat în 1962 de Joel N. Myers și poartă actuala denumire din 1971. Compania își desfășoară activitatea din sediul central din Pennsylvania și din birouri internaționale situate în orașe precum Montreal, Tokyo, Beijing, Seul și Mumbai.

În perioada 22–29 decembrie, temperaturile medii se vor menține peste normalul climatologic în toate regiunile țării. Precipitațiile vor fi local excedentare în sud, deficitare în nord-vest și apropiate de mediile normale în rest. Cele mai mari șanse de ninsoare în prima zi de Crăciun se vor înregistra la Cluj-Napoca (47%) și Brașov (45%), în timp ce Constanța va avea probabilitatea cea mai scăzută, de 14%.

În intervalul 29 decembrie – 5 ianuarie 2026, valorile termice vor fi ușor mai scăzute decât normalul perioadei. Precipitațiile vor fi deficitare în nord-vest și apropiate de mediile climatologice în restul țării. În prima zi a Noului An, 1 ianuarie 2026, cele mai mari șanse de ninsoare sunt estimate la Cluj-Napoca (52%), Brașov (50%) și Iași (45%).

În Capitală, temperaturile vor fi peste mediile climatologice pentru această perioadă. Maximele vor crește treptat până pe 19 decembrie, de la 7–8 grade la 11–12 grade, pentru ca apoi să scadă până la 2–3 grade în jurul datei de 24 decembrie.

Minimele vor oscila între -3 și -1 grad în prima săptămână a intervalului, cu o creștere temporară între 21 și 23 decembrie, când se vor înregistra 2–4 grade, apoi vor reveni la valori medii de -3…-2 grade spre sfârșitul perioadei. Probabilitatea precipitațiilor va fi redusă în prima parte a intervalului, dar va crește începând cu 23 decembrie.