Vremea le strică vacanța turiștilor. Ceață și polei în aproape trei sferturi din țară

Vremea se strică la început de weekend. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă dimineață, o avertizare de Cod galben de ceață și polei, valabil în 27 de județe din întreaga țară, inclusiv în municipiul București. Fenomenele meteo pot reduce semnificativ vizibilitatea și cresc riscul de accidente rutiere, chiar în plin sezon al vacanțelor.

Potrivit ANM, până la ora 11:00, ceața va afecta Bucureștiul și localități din județele Mehedinți, Caraș-Severin, Timiș, Alba, Cluj, Sibiu, Brașov, Mureș, Covasna, Brăila, Ialomița, Călărași, Giurgiu, Ilfov, Teleorman, Olt, Dolj, Constanța, Tulcea, Bacău, Botoșani, Suceava, Galați, Neamț, Vrancea, Iași și Vaslui. În zonele afectate, vizibilitatea va scădea local sub 200 de metri și, izolat, chiar sub 50 de metri, iar condițiile vor favoriza apariția ghețușului.

Avertizările nowcasting sunt emise pentru perioade scurte, de maximum șase ore, și urmăresc prevenirea accidentelor prin informarea rapidă a șoferilor și autorităților. ANM recomandă prudență sporită la volan, reducerea vitezei și respectarea distanței între vehicule.

Meteorologii anunță că în perioada 22–29 decembrie valorile termice vor fi peste mediile climatologice în toate regiunile țării. Precipitațiile vor fi local excedentare în sud, deficitare în nord-vest și apropiate de normal în restul teritoriului. Cele mai mari șanse de ninsoare în prima zi de Crăciun se înregistrează la Cluj-Napoca (47%) și Brașov (45%), în timp ce la Constanța probabilitatea de ninsoare va fi mult mai scăzută, de 14%.

În săptămâna 29 decembrie – 5 ianuarie 2026, temperaturile vor fi ușor sub valorile normale, iar precipitațiile vor fi deficitare în nord-vest și apropiate de mediile climatologice în restul țării. În prima zi a Noului An, 1 ianuarie 2026, cele mai mari șanse de ninsoare sunt prognozate la Cluj-Napoca (52%), Brașov (50%) și Iași (45%).

În Capitală, temperaturile se vor menține peste normalul perioadei. Maximele vor urca ușor până pe 19 decembrie, de la 7–8 grade la 11–12 grade, apoi vor scădea treptat până la 2–3 grade în jurul datei de 24 decembrie. Minimele vor oscila între -3 și -1 grad în prima săptămână, cu o creștere temporară între 21 și 23 decembrie, când se vor înregistra 2–4 grade, pentru ca apoi să coboare din nou la -3…-2 grade spre sfârșitul intervalului. Probabilitatea precipitațiilor va fi redusă în prima parte a perioadei, însă va crește începând cu 23 decembrie, când se așteaptă ploi sau ninsori slabe.