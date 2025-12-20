Prognoza meteo, 20 decembrie. Temperaturile scad semnificativ în toată țara. Nu vor lipsi ploile

În estul țării, cerul va fi în mare parte noros, în timp ce în restul regiunilor, vremea va fi variabilă, cu înnorări treptate în zonele joase. Local se va semnala ceață, mai ales dimineața, iar pe arii restrânse vor cădea ploi slabe sau burniță, potrivit ANM.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări ușoare în sudul Banatului și temporar pe litoral.

Temperaturile maxime se vor situa între 3 și 12 grade, cele mai ridicate fiind în zonele deluroase din vest, iar minimele vor oscila între -3 și 3 grade, mai ridicate pe litoral, până la 5–7 grade.

Cerul va fi predominant noros, iar dimineața și noaptea va fi ceață, posibil însoțită de burniță. Vântul va sufla slab și moderat.

Temperaturile se vor încadra între 0–2 grade noaptea și 5–6 grade ziua.

În perioada 22–29 decembrie, temperaturile vor rămâne peste normalul climatologic în toate regiunile țării. Precipitațiile vor fi mai abundente local în sud, deficitare în nord-vest și apropiate de mediile normale în rest. Cele mai mari șanse de ninsoare de Crăciun sunt estimate la Cluj-Napoca (47%) și Brașov (45%), în timp ce la Constanța probabilitatea este redusă (14%).

În intervalul 29 decembrie – 5 ianuarie 2026, temperaturile vor fi ușor sub mediile climatologice, iar precipitațiile vor fi deficitare în nord-vest și apropiate de normal în restul țării. În prima zi a anului nou, cele mai mari șanse de ninsoare se anunță la Cluj-Napoca (52%), Brașov (50%) și Iași (45%).

Valorile termice vor fi peste mediile climatologice. Maximele vor urca ușor până pe 19 decembrie, de la 7–8 grade la 11–12 grade, apoi vor scădea treptat spre 2–3 grade în jurul datei de 24 decembrie.

Minimele vor oscila între -3 și -1 grad, cu o creștere temporară între 21 și 23 decembrie, când se vor înregistra 2–4 grade, pentru ca apoi să revină la -3…-2 grade spre sfârșitul perioadei. Probabilitatea precipitațiilor va fi redusă în prima jumătate a intervalului și va crește începând cu 23 decembrie.