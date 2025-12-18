Prognoza meteo, 18 decembrie. Temperaturi neobișnuite pentru o lună de iarnă. Fulguieli în unele regiuni

În următoarele ore, temperaturile vor rămâne peste mediile multianuale în mare parte a țării. Maximele se vor încadra între 4 și 15 grade, iar minimele vor fi, în general, între -3 și 6 grade, potrivit ANM.

În zonele joase din sud și sud-est, local, se va forma ceață și nebulozitate joasă stratiformă, posibil asociate dimineața și noaptea cu burniță. În restul teritoriului, cerul va fi temporar noros, iar pe alocuri vor fi ploi slabe, în special pe parcursul zilei și al serii.

Pe crestele montane sunt posibile fulguieli. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări la munte, în special în zona Carpaților de Curbură.

Cerul va fi variabil, cu perioade de nebulozitate joasă și ceață, posibil asociate cu burniță, în prima parte a zilei și în a doua parte a nopții.

Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de aproximativ 8 grade, iar minima între -2 și 0 grade, potrivit ANM.

În perioada 22 – 29 decembrie, temperaturile medii vor fi mai ridicate decât normalul pentru această perioadă în toate regiunile. Precipitațiile vor fi local excedentare în sud și deficitare în nord-vest, iar în rest vor fi apropiate de mediile normale.

Cea mai mare probabilitate de ninsoare în prima zi de Crăciun va fi la Cluj-Napoca (47%) și Brașov (45%), iar Constanța are cea mai scăzută probabilitate (14%).

În intervalul 29 decembrie – 5 ianuarie 2026, temperaturile medii vor fi ușor mai scăzute decât normalul, iar precipitațiile vor fi deficitare în nord-vest și apropiate de normal în restul țării. În prima zi a Noului An, 1 ianuarie 2026, cele mai mari șanse de ninsoare vor fi în Cluj-Napoca (52%), Brașov (50%) și Iași (45%).

Vremea în București de Crăciun Valorile termice vor fi peste mediile climatologice specifice perioadei. Maximele vor crește ușor până pe 19 decembrie, de la 7…8 grade la 11…12 grade, apoi vor scădea treptat până la 2…3 grade în jurul datei de 24 decembrie.

Minimele vor oscila între -3 și -1 grad în prima săptămână, cu o încălzire între 21 și 23 decembrie, când se vor înregistra 2…4 grade. Ulterior, acestea vor scădea treptat, revenind spre valori medii de -3…-2 grade spre sfârșitul intervalului. Probabilitatea precipitațiilor va fi redusă în prima jumătate a intervalului, dar va crește începând cu 23 decembrie.