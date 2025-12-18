Vremea

Prognoza meteo, 18 decembrie. Temperaturi neobișnuite pentru o lună de iarnă. Fulguieli în unele regiuni

Comentează știrea
Prognoza meteo, 18 decembrie. Temperaturi neobișnuite pentru o lună de iarnă. Fulguieli în unele regiuniToamnă. Sursa foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

În următoarele ore, temperaturile vor rămâne peste mediile multianuale în mare parte a țării. Maximele se vor încadra între 4 și 15 grade, iar minimele vor fi, în general, între -3 și 6 grade, potrivit ANM.

Prognoza meteo, 18 decembrie. Unde va ninge

În zonele joase din sud și sud-est, local, se va forma ceață și nebulozitate joasă stratiformă, posibil asociate dimineața și noaptea cu burniță. În restul teritoriului, cerul va fi temporar noros, iar pe alocuri vor fi ploi slabe, în special pe parcursul zilei și al serii.

Pe crestele montane sunt posibile fulguieli. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări la munte, în special în zona Carpaților de Curbură.

Vremea

Vremea. Sursă foto: Pixabay

Vremea în București

Cerul va fi variabil, cu perioade de nebulozitate joasă și ceață, posibil asociate cu burniță, în prima parte a zilei și în a doua parte a nopții.

Cineva din rețeaua Coldea a dat-o în bară: i-a facut de râs pe „eroii Recorder”
Cineva din rețeaua Coldea a dat-o în bară: i-a facut de râs pe „eroii Recorder”
România intră în 2026 cu motoarele economice dezechilibrate. Ce se anunță pentru români
România intră în 2026 cu motoarele economice dezechilibrate. Ce se anunță pentru români

Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de aproximativ 8 grade, iar minima între -2 și 0 grade, potrivit ANM.

Prognoza pe săptămâni

În perioada 22 – 29 decembrie, temperaturile medii vor fi mai ridicate decât normalul pentru această perioadă în toate regiunile. Precipitațiile vor fi local excedentare în sud și deficitare în nord-vest, iar în rest vor fi apropiate de mediile normale.

Cea mai mare probabilitate de ninsoare în prima zi de Crăciun va fi la Cluj-Napoca (47%) și Brașov (45%), iar Constanța are cea mai scăzută probabilitate (14%).

În intervalul 29 decembrie – 5 ianuarie 2026, temperaturile medii vor fi ușor mai scăzute decât normalul, iar precipitațiile vor fi deficitare în nord-vest și apropiate de normal în restul țării. În prima zi a Noului An, 1 ianuarie 2026, cele mai mari șanse de ninsoare vor fi în Cluj-Napoca (52%), Brașov (50%) și Iași (45%).

Vremea în București de Crăciun Valorile termice vor fi peste mediile climatologice specifice perioadei. Maximele vor crește ușor până pe 19 decembrie, de la 7…8 grade la 11…12 grade, apoi vor scădea treptat până la 2…3 grade în jurul datei de 24 decembrie.

Minimele vor oscila între -3 și -1 grad în prima săptămână, cu o încălzire între 21 și 23 decembrie, când se vor înregistra 2…4 grade. Ulterior, acestea vor scădea treptat, revenind spre valori medii de -3…-2 grade spre sfârșitul intervalului. Probabilitatea precipitațiilor va fi redusă în prima jumătate a intervalului, dar va crește începând cu 23 decembrie.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

08:59 - Ultima zi cu dezlegare la pește din postul Crăciunului. Rețetă de paste cremoase cu ton și sos roșu
08:53 - Explozie și incendiu la Rostov. Dronele ucrainene fac victime în portul strategic
08:45 - Cineva din rețeaua Coldea a dat-o în bară: i-a facut de râs pe „eroii Recorder”
08:34 - România intră în 2026 cu motoarele economice dezechilibrate. Ce se anunță pentru români
08:26 - Kovesi, între DNA și SRI. Răspunsul dat de șefa Parchetului European
08:20 - Artan, omagiat de zeci de muzicieni. Imagini emoționante de la concertul tribut

HAI România!

Ținte false si alte manipulări. Hai LIVE cu Turcescu
Ținte false si alte manipulări. Hai LIVE cu Turcescu
Ziua când am ajuns să cumpărăm cozonacul cu felia
Ziua când am ajuns să cumpărăm cozonacul cu felia
Adevărul despre Recorder și Rețeaua Soros din Justiție
Adevărul despre Recorder și Rețeaua Soros din Justiție

Proiecte speciale