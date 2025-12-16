Vremea

Situație meteo neobișnuită în România, în mijlocul iernii. Cum se explică diferențele mari de temperatură în anumite zone

Situație meteo neobișnuită în România, în mijlocul iernii. Cum se explică diferențele mari de temperatură în anumite zone
România se confruntă în aceste zile cu un episod meteorologic atipic pentru sezonul de iarnă, în care distribuția temperaturilor contrazice tiparele obișnuite. În timp ce în zonele joase valorile termice au coborât sub zero grade, la munte s-au înregistrat temperaturi semnificativ mai ridicate, diferențele ajungând chiar și la 10–12 grade Celsius.

Contrast puternic între zonele montane și cele de câmpie

Măsurătorile efectuate la ora 10.00 arată diferențe clare între regiunile aflate la altitudine și cele situate la nivel mai scăzut, conform datelor prezentate de Antena 3 CNN. În mai multe cazuri, stațiile meteorologice au indicat temperaturi pozitive în zonele montane, în timp ce localitățile apropiate, dar aflate în câmpie sau în depresiuni, se confruntau cu valori negative.

Câteva exemple care ilustrează acest contrast termic:

  • 8 grade Celsius la Semenic, comparativ cu -5 grade Celsius la Bozovici
  • 7 grade Celsius la Sinaia, față de -1 grad Celsius în București
  • 6 grade Celsius la Păltiniș, în timp ce la Sibiu au fost -2 grade Celsius
  • 5 grade Celsius în Parâng, comparativ cu -5 grade Celsius la Târgu Jiu
  • 6 grade Celsius la Fundata, față de -3 grade Celsius la Titu
  • 7 grade Celsius la Cuntu, comparativ cu -3 grade Celsius la Băile Herculane
  • 7 grade Celsius la Bisoca, în timp ce la Buzău s-au înregistrat -2 grade Celsius
Iarna la munte

Iarna la munte. Sursă foto: Pixabay

Explicația fenomenului: inversiunea termică

Această evoluție neobișnuită a temperaturilor este pusă pe seama unui fenomen meteorologic cunoscut sub denumirea de inversiune termică. În astfel de situații, temperaturile cresc odată cu altitudinea, spre deosebire de evoluția normală, când aerul se răcește pe măsură ce altitudinea crește.

Concret, un strat de aer mai cald rămâne suspendat deasupra unui strat de aer rece, care stagnează aproape de sol, mai ales în văi, depresiuni și zone joase.

În perioada sezonului rece, inversiunea termică apare mai des atunci când anumite condiții atmosferice sunt îndeplinite. Cerul senin, absența norilor și vântul slab permit solului să se răcească rapid pe timpul nopții, în timp ce aerul de la altitudine își menține temperaturi mai ridicate.

În acest context, diferențele dintre munte și zonele joase devin evidente încă din primele ore ale dimineții.

Cum va evolua vremea în următoarele două săptămâni

Potrivit meteorologilor, în prima parte a intervalului analizat, vremea va rămâne mai blândă decât valorile normale pentru această perioadă a anului. Spre finalul lunii, sunt așteptate scăderi de temperatură, iar în anumite regiuni ar putea apărea precipitații sub formă de ploaie.

Estimările specialiștilor indică faptul că sărbătorile de Crăciun ar putea fi marcate de temperaturi peste media obișnuită, continuând astfel tendința unei ierni atipice din punct de vedere termic.

