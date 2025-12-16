Social

Accident la ieșirea din Galați spre Brăila. Mai multe mașini s-au ciocnit în lanț

Accident la ieșirea din Galați spre Brăila. Mai multe mașini s-au ciocnit în lanțSursa foto: Mihai Bonciu/ Facebook
Patru autoturisme au fost implicate într-un accident în lanț pe DN22B, la ieșirea din Galați către Brăila. Din primele informații, unul dintre vehicule a ajuns peste altul, iar incidentul s-ar fi produs din cauza ceții dense.  Echipaje de intervenție se află la fața locului, potrivit IPJ Galați.

Accident pe DN22B, la ieșirea din Galați spre Brăila

Patru autoturisme au fost implicate marți dimineața într-un accident pe drumul național DN22B, la ieșirea din Galați spre Brăila, pe dig. Accidentul s-ar fi produs din cauza condițiilor meteorologice și a ceții dense. Potrivit primelor informații, unul dintre vehicule ar fi ajuns peste altul în urma impactului.

Echipaje de intervenție se află la fața locului pentru a asigura zona. Pompierii intervin, iar polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele accidentului.

Nu au fost raportate victime

Autoritățile au precizat că nu au fost raportate victime. Între timp, unul dintre șoferii implicați în carambol a sunat la numărul unic de urgență 112 pentru ajutor. La fața locului a fost redirecționat imediat un echipaj de paramedici de la SMURD Galați, care a intervenit prompt pentru evaluarea stării șoferului.

SMURD

SMURD. Sursa foto: dreamstime.com

Ulterior, șoferul a primit îngrijiri medicale la fața locului și a refuzat transportul la spital pentru alte investigații, considerând că nu are nevoie de tratament suplimentar.

Accident rutier pe digul Brăila–Galați în august, șase autoturisme implicate

În august, traficul rutier a fost blocat pe digul care leagă municipiul Brăila de Galați din cauza unui accident similar. În accident au fost implicate șase autoturisme, iar la fața locului au intervenit echipaje ale ISU „Dunărea” Brăila, SMURD, Serviciul de Ambulanță Județean și polițiști rutieri din ambele județe.

În urma impactului au rezultat două victime cu răni ușoare. Acestea au primit îngrijiri medicale la fața locului, însă au refuzat transportul la spital. O autospecială de stingere cu apă și spumă a fost mobilizată pentru prevenirea riscului de incendiu, din cauza scurgerilor de carburant.

 

