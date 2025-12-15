International

Accident cu autocar în Columbia. Mai multe persoane și-au pierdut viața

Accident cu autocar în Columbia. Mai multe persoane și-au pierdut viața
Şoferul unui autocar și 16 liceeni cu vârste cuprinse între 16 şi 18 ani au murit duminică în urma unui grav accident rutier produs în nord-vestul Columbiei, în timp ce elevii se întorceau dintr-o excursie organizată pentru a sărbători absolvirea, potrivit AFP.

Un autocar cu liceeni a căzut într-o râpă din nord-vestul Columbiei

Elevii, originari din municipalitatea Bello, învecinată cu Medellín, se întorceau de la o plajă de pe coasta caraibiană a Columbiei. Grupul se afla într-o excursie organizată pentru a sărbători obținerea diplomei de absolvire, când a avut loc accidentul fatal.

Dimineaţa, autocarul a căzut aproximativ 40 de metri într-o râpă, dintr-un motiv încă nedeterminat, a declarat guvernatorul departamentului Antioquia, Andres Julian Rendon. Autorităţile continuă să investigheze circumstanţele producerii tragediei și starea victimelor.

Bilanț tragic după accidentul din Bello

Un supravieţuitor a povestit că dormea când a auzit ţipete, iar apoi nu şi-a mai amintit nimic, conform unei înregistrări video postate de guvernator pe Instagram. Incidentul s-a soldat cu moartea şoferului şi a 16 liceeni cu vârste cuprinse între 16 şi 18 ani, potrivit declaratiilor un responsabil al municipalităţii Bello.

Douăzeci şi doi de răniţi, dintre care trei în stare gravă, au fost transportaţi la spital, potrivit guvernatorului Andres Julian Rendon. Imagini difuzate de mass-media locală au arătat autocarul distrus în râpă şi salvatori acordând îngrijiri victimelor pe tărgi.

Președintele Petro a trimis condoleanțe familiilor îndoliate

Președintele Columbiei, Gustavo Petro, a transmis condoleanțe familiilor care și-au pierdut rudele în accidentul din nord-vestul țării. O sursă din poliție a precizat pentru AFP că gherila ELN opera în zona tragediei, ceea ce a impus pompierilor și protecției civile să aplice măsuri speciale de securitate pentru intervențiile de salvare.

În 2024 Columbia a înregistrat, în medie, 22 de decese pe zi pe șosele. Statisticile reflectă gravitatea accidentelor rutiere în țară și contextul riscant în care se desfășoară intervențiile de urgență.

