Șapte persoane au murit, iar alte 11 au fost rănite în Turcia, după ce un autobuz a lovit un camion 

Șapte persoane au murit, iar alte 11 au fost rănite în Turcia, după ce un autobuz a lovit un camion Accident în Turcia. Sursa foto: Captruă video Youtube
Șapte persoane au pierit, iar alte 11 au fost rănite sâmbătă dimineață, după ce un autobuz a lovit un camion pe o autostradă din sudul Turciei, potrivit unui comunicat al biroului guvernatorului local, citat de AFP.

Accident pe o autostradă din Turcia

Incidentul, care a avut loc înainte de răsăritul soarelui pe autostrada care leagă orașele Adana și Gaziantep, s-a produs când un autocar a intrat în coliziune cu un camion care s-a oprit după ce unul dintre pneurile sale a explodat, a relatat agenția Anadolu (AA).

După primirea sesizării, numeroși pompieri, personal medical și polițiști au fost trimiși la locul incidentului.

Potrivit relatărilor mass-media, citate de modern.az, impactul a fost atât de puternic încât unii pasageri au rămas blocați între scaune și au putut fi salvați doar după sosirea echipelor de salvare la fața locului. După eforturi îndelungate, echipele de salvare au scos pasagerii blocați din autobuz. Răniții au fost transportați la diferite spitale din provincia Osmaniye.

Partea din față a autobuzului, complet distrusă în impact

Imaginile de la fața locului au arătat că partea din față a autobuzului era complet distrusă în locul în care a lovit partea din spate a camionului, la aproximativ 90 de kilometri vest de Gaziantep.

Potrivit biroului guvernatorului din Osmaniye, toți cei care au murit sau au fost răniți se aflau în autobuz, iar persoanele ucise sunt în curs de identificare, a transmis Anadolu.

Șoferul camionului, reținut de poliție

Potrivit agenției de presă citată anterior, poliția l-a reținut pe șoferul camionului și a închis o porțiune a autostrăzii care duce spre orașul Gaziantep. A fost demarată o anchetă pentru a stabili cauzele accidentului.

Reamintim că joi, un autoturism a intrat în coliziune cu un camion pe autostrada Kutahya–Tavsanli, în provincia Kutahya. În urma accidentului, patru persoane au murit. Haber Global a transmis că accidentul ar fi fost provocat de ceață și de viteză.

