Guvernul schimbă regulile pentru protecția magistraților. Poliția Română preia responsabilitatea oficială

Guvernul a aprobat vineri o hotărâre care schimbă modul în care magistrații sunt protejați atunci când există riscuri la adresa vieții lor, a familiilor sau a bunurilor personale. Este vorba despre o reglementare elaborată pentru a pune în aplicare prevederile articolului 207 din Legea nr. 303/2022, care stabilește că modalitatea de acordare a măsurilor speciale trebuie să fie reglementată prin hotărâre de Guvern.

Actul normativ introduce un cadru unitar, atât pentru instanțe și parchete, cât și pentru poliție. Principala modificare se referă la instituția care va asigura efectiv protecția:

„Protecţia magistraţilor, a membrilor de familie şi a bunurilor acestora este asigurată de către structurile Poliţiei Române competente teritorial”, precizează Executivul într-un comunicat.

Schimbarea vine în contextul intensificării discuțiilor privind siguranța magistraților, în special în dosarele cu impact public ridicat, dar și pe fondul presiunilor existente în mediul judiciar, semnalate în ultimii ani de asociațiile profesionale.

Guvernul explică faptul că instituirea măsurilor speciale de protecție se va face în baza unor criterii bine definite și doar în situații justificate.

Concret, solicitarea poate fi depusă de mai multe categorii:

– de conducătorii instanțelor sau parchetelor unde magistratul își desfășoară activitatea; – de aceleași instituții în cazul în care magistratul este detașat; – de magistrații aflați la pensie, care pot cere protecție în mod direct sau își pot da acordul scris pentru aplicarea măsurilor; – chiar de magistratul aflat în pericol, dacă există o situație de urgență.

Guvernul precizează că situațiile de excepție sunt reglementate distinct. Atunci când există „o ameninţare imediată şi directă”, magistratul poate solicita protecție direct de la Poliția Română, fără procedura obișnuită. În aceste cazuri, se poate dispune „instituirea temporară a măsurilor de protecţie până la finalizarea evaluării riscurilor”.

Acest mecanism permite intervenția rapidă în cazurile în care timpul devine un element critic.

Hotărârea stabilește tipurile de situații în care poate fi aplicată protecția, pornind de la acte de intimidare, amenințări directe, presiuni explicite sau existența unui pericol iminent asupra magistratului sau familiei sale.

Actul normativ definește și obligațiile ambelor părți. Magistrații și membrii de familie trebuie să colaboreze cu autoritățile, să respecte instrucțiunile polițiștilor și să informeze imediat despre orice modificare a contextului de risc.

Pe de altă parte, conducătorii instanțelor și parchetelor au responsabilitatea de a furniza Poliției toate informațiile relevante pentru evaluarea riscurilor și stabilirea măsurilor adecvate, iar structurile polițienești care se ocupă de protecție trebuie să coordoneze acțiunile, să asigure resursele necesare și să documenteze permanent evoluția situației.

Prin aceste prevederi, Guvernul urmărește nu doar intervenția punctuală, ci și crearea unui mecanism coerent de monitorizare, care să reducă vulnerabilitățile sistemului judiciar.

Hotărârea reglementează și modul în care încetează protecția. Măsurile speciale pot fi suspendate sau eliminate atunci când evaluările arată că riscul s-a diminuat sau a dispărut.

De asemenea, persoana protejată poate cere încetarea măsurilor, cu mențiunea că acest lucru se va face doar după o verificare suplimentară din partea Poliției Române.

A fost introdusă și o procedură de contestare, pentru situațiile în care magistratul consideră că decizia privind protecția nu reflectă corect nivelul de risc.

Potrivit Guvernului, hotărârea nu implică „sarcini administrative suplimentare pentru Poliția Română”, ceea ce sugerează că instituția are deja structurile și resursele necesare pentru a pune în practică măsurile.