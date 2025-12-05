O maşină a zburat peste un sens giratoriu din Oradea. Șoferul a scăpat nevătămat

Scene desprinse din filme în trafic. Un șofer de 49 de ani a fost implicat într-un accident spectaculos la Oradea, după ce i s-a făcut rău la volan. Mașina pe care o conducea a intrat într-un sens giratoriu și a fost proiectată într-o stație de încărcare GPL. Accidentul a fost filmat, iar imaginile au ajuns pe internet.

Conform imaginilor surprinse, accidentul se putea transforma într-o tragedie, având în vedere că în sensul giratoriu se aflau mai multe autoturisme care circulau regulamentar, dar și un autobuz plin de pasageri.

„La data de 3 decembrie a.c., la ora 21.46, un bărbat, de 49 de ani, din municipiul Oradea, judeţul Bihor, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Oneştilor din Oradea, pe direcţia strada Calea Aradului – strada Tudor Vladimirescu, la apropierea de intersecţia de tip sens giratoriu cu strada Barcăului, posibil pe fondul unei afecţiuni medicale, a pătruns pe sensul opus de circulaţie, a lovit centrul sensului giratoriu, iar în urma impactului, a fost proiectat prin aer în incinta unei staţii de încărcare GPL”, a anunțat IPJ BihorIPJ Bihor.

În ciuda modului în care s-a produs accidentul, șoferul a suferit doar răni ușoare.

„În urma testării cu aparatul etilotest, s-a constatat că bărbatul nu consumase băuturi alcoolice. Acesta a fost transportat la spital pentru investigaţii medicale”, au mai spus polițiștii.

Șoferul a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 1.620 de lei pentru circulație pe sensul opus și i-a fost suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru 90 de zile.

Accident pe DN 5, între Giurgiu și București. Doi tineri au ajuns la spital

Un alt accident a avut loc pe DN 5, între Giurgiu și București, în afara localității Plopșoru.

„ISU Giurgiu a fost solicitat să intervină pe DN 5, în afara localității Plopșoru, în urma producerii unui accident rutier în care au fost implicate două autoturisme. La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Giurgiu, cu o autospecială de stingere, o ambulanță SMURD, una SAJ și poliția”, a informat joi dimineața ISU Giurgiu.

Salvatorii au constatat că unul dintre autoturisme a ieșit în afara părții carosabile. Șoferul mașinii, în vârstă de 29 de ani, și pasagerul, de 25 de ani, au fost preluați de echipajele medicale și transportați la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Giurgiu.