Polițist fugit de la locul accidentului, după ce lovit alt automobil cu mașina poliției

Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Gorj face verificări interne, după ce o autospecială a Poliţiei a fost filmată în timp ce lovește un autoturism parcat. Mai mult, șoferul nu a oprit la locul faptei. Imaginile care surprind incidentul au fost postate pe internet.

Potrivit datelor înregistrate de camera de supraveghere, incidentul s-a petrecut pe 2 decembrie, după miezul nopţii, la ora 00:25.

„Uitaţi-vă cum maşina de poliţie din Dăneşti, Gorj, loveşte şi fuge”, a fost mesajul persoanei care a publicat imaginile pe internet.

În imagini se poate observa cum partea din spate a mașinii de poliție lovește autoturismul parcat. În momentul impactului se aude un zgomot puternic.

În filmare apare și proprietarul mașinii împreună cu o femeie, care ies la scurt timp după impact pentru a vedea ce s-a întâmplat. Cei doi rămân surprinși în momentul în care realizează că mașina de poliție a plecat de la locul faptei și încep să examineze paguba.

În urma incidentului, IPJ Gorj a anunțat că face verificări interne.

„Ca urmare a unui articol apărut în mediul online, unde, într-un videoclip se observă că o autospecială de poliţie ar lovi un autoturism parcat pe un podeţ din localitatea Dăneşti, vă comunicăm faptul că la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Gorj au fost dispuse verificări prin Compartimentul Control Intern şi Serviciul Rutier, pentru stabilirea situaţiei de fapt şi luarea măsurilor legale faţă de conducătorul auto”, au anunțat reprezentanții IPJ Gorj.

În urma cu o lună, o maşină de Poliţie a fost lovită în timpul unei urmăriri în trafic, după ce şoferul unei autoutilitare, aflat sub influenţa alcoolului, nu a oprit la semnalul poliţiştilor pe DN 72A, potrivit IPJ Dâmboviţa.

„Din cercetările efectuate s-a stabilit faptul că poliţiştii Secţiei Nr. 5 Poliţie Rurală Voineşti au efectuat un semnal regulamentar de oprire unei autoutilitare ce se deplasa pe DN 72 A, în afara localităţii Lunca. Întrucât şoferul autoutilitarei nu s-a conformat indicaţiilor, poliţiştii au procedat la urmărirea acestuia. La un moment dat, autoutilitara ar fi intrat în coliziune cu autospeciala de poliţie, condusă de un agent de poliţie, în vârstă de 25 de ani”, anunțau reprezentanţii IPJ Dâmboviţa.

În urma coliziunii, nicio persoană nu a fost rănită. Polițiștii au stabilit că șoferul autoutilitarei era din comuna Voineşti. Cei doi conducători auto implicaţi au fost testaţi pentru consum de alcool, iar şoferul autoutilitarei a fost găsit cu 1,00 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, acesta a fost dus la o unitate medicală pentru prelevarea probelor biologice necesare stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. Pe numele său a fost deschis dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului.