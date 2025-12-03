Justitie Breaking news

Corupție în Poliție. Ofițer din Constanța, prins în timp ce lua șpagă de la un patron

Corupție în Poliție. Ofițer din Constanța, prins în timp ce lua șpagă de la un patron
Un nou caz de corupție zguduie Poliția Română, după ce un ofițer de la Inspectoratul de Poliție Județean Constanța a fost prins în flagrant în timp ce încasa mită. În schimbul banilor, acesta ar fi urmat „să închidă ochii” în fața neregulilor găsite la un agent economic, potrivit DNA.

Un polițist din Constanța, prins în flagrant în timp ce lua șpagă

Un ofițer de poliție de la Inspectoratul de Poliție Județean Constanța a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de luare de mită, după ce a fost prins în flagrant de procurorii Direcției Naționale Anticorupție, Secția de combatere a infracțiunilor asimilate celor de corupție.

Potrivit DNA, este vorba despre Florin Simineanu, ofițer al Serviciului de Investigare a Infracționalității de Mediu, acuzat că ar fi condiționat aplicarea sancțiunilor legale de plata unei sume de bani.

Conform DNA, faptele s-ar fi petrecut după un control efectuat la începutul lunii noiembrie 2025 într-o societate comercială din județul Constanța.

Ofițerul a luat mită de la un agent economic

În timpul controlului tematic pe linie de mediu, polițistul ar fi identificat mai multe nereguli, fără însă a aplica amenzi sau alte măsuri sancționatorii, indicând doar directorului general al firmei să remedieze deficiențele constatate.

Conform rechizitoriului preliminar, pe 12 noiembrie, polițistul ar fi cerut explicit bani pentru neaplicarea sancțiunilor, pretinzând fie 20.000 de lei, fie echivalentul a 25.000 de lei, la alegerea directorului societății. Situația a fost surprinsă de anchetatori pe 28 noiembrie 2025, când reprezentantul firmei – devenit martor – i-a remis polițistului 5.000 de euro, sumă echivalentă cu cei 25.000 de lei solicitați, moment în care DNA a intervenit și a realizat constatarea infracțiunii flagrante.

Polițist din Constanța, în centrul unui scandal de corupție

Pe 29 noiembrie, Tribunalul București a admis propunerea DNA și a dispus arestarea preventivă a lui Florin Simineanu pentru 30 de zile. DNA precizează că ofițerului i-au fost aduse la cunoștință acuzațiile și calitatea procesuală, iar ancheta se află în faza preliminară. Instituția reamintește că punerea în mișcare a acțiunii penale nu echivalează cu o condamnare și că persoana cercetată beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o hotărâre judecătorească definitivă.

