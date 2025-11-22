Flagrant spectaculos în Prundu Bârgăului. Doi bărbați prinși cu arme letale

Doi bărbați din județul Bistrița-Năsăud au fost reținuți de polițiști după ce au ridicat un colet expediat din Spania, care conținea două arme letale și un dispozitiv pentru vedere pe timp de noapte, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Bistrița-Năsăud.

Bărbații, cu vârstele de 46 și 36 de ani, ambii din localitatea Strâmba, au fost surprinși într-un flagrant organizat vineri, 21 noiembrie, pe raza localității Prundu Bârgăului.

„Cei doi au fost depistaţi în timp ce ridicau un colet ce ar fi fost expediat din Spania de către un bărbat de 48 de ani, prin intermediul unei firme de curierat.

În interior se aflau două arme lungi letale, una cu destinaţia tir sportiv şi una cu destinaţia vânătoare, un amortizor şi un dispozitiv pentru vedere pe timp de noapte”, a transmis IPJ Bistriţa-Năsăud.

În timpul intervenției, bărbatul de 36 de ani a încercat să fugă, însă a fost imediat interceptat și imobilizat de polițiști. Operațiunea a fost desfășurată pentru a preveni orice pericol și a asigura siguranța publică pe parcursul flagrantului.

„Ulterior, poliţiştii au pus în executare două mandate de percheziţie domiciliară, în cadrul dosarului penal întocmit cu privire la infracţiunile de contrabandă calificată şi nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor”, au mai precizat reprezentanții IPJ Bistriţa-Năsăud.

Acțiunea a vizat atât localitatea Strâmba, unde cei doi domiciliază, cât și alte locații asociate acestora, pentru a strânge probe în cadrul cercetărilor.

Perchezițiile au fost efectuate de polițiștii Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, specializați în gestionarea situațiilor ce implică arme și dispozitive speciale.

Persoanele reținute urmează să fie prezentate în fața magistraților cu propunere de luare a unor măsuri preventive.

Ancheta continuă, fiind vizate toate aspectele legate de proveniența armelor și modul în care acestea au fost expediate pe teritoriul României.

Autoritățile vor analiza inclusiv implicarea unui bărbat de 48 de ani din Spania, care ar fi expediat coletul printr-o firmă de curierat.

În acest context, polițiștii colaborează cu instituții internaționale pentru clarificarea traseului și verificarea legalității transportului armelor.

IPJ Bistrița-Năsăud a subliniat că toate măsurile au fost luate pentru respectarea cadrului legal și pentru prevenirea oricăror incidente care ar putea pune în pericol comunitatea locală.