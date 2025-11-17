Rusia se laudă cu tot mai multe arme. Ce e credibil despre Poseidon și alte proiectile nucleare

Rusia a anunțat recent teste reușite pentru o serie de arme nucleare „super‑arme” mult discutate, ridicând din nou semne de întrebare la nivel internațional cu privire la destabilizarea echilibrului strategic.

Printre cele mai mediatizate sisteme este drona submarină „Poseidon”, care, potrivit declarațiilor oficiale de la Kremlin, funcționează cu energie nucleară și nu ar putea fi interceptată.

Aceste evoluții vin într‑un context tensionat, în care tratatele de control al armamentului par tot mai sub presiune, iar unii analiști tem o reluare a competiției nucleare.

Președintele Vladimir Putin a declarat că Rusia a efectuat un test „cu succes” al dronei subacvatice nucleare Poseidon, într‑o versiune care funcționează pe baza unui reactor redus ca dimensiuni.

Potrivit declarațiilor sale, aceasta a fost lansată de pe un submarin-purtător, iar unitatea sa de propulsie nucleară a fost activată:

„Pentru prima dată, am reușit nu doar să o lansăm de pe submarinul purtător … ci și să activăm unitatea sa de energie nucleară, care a funcționat o anumită perioadă.”

Putin a susținut că Poseidon nu are echivalent în lume în termeni de viteză și adâncime:

„În ceea ce priveşte viteza şi adâncimea de operare, nu există nicăieri un astfel de vehicul nesemnat, şi probabil că nu va apărea nimic similar în viitorul apropiat. Şi nu există nici o metodă de interceptare.”

În ceea ce privește reactorul nuclear, Putin a declarat că acesta este „de ~100 de ori mai mic” decât reactoarele de pe submarinele clasice, iar focosul nuclear al dronei ar avea o capacitate foarte ridicată:

„Puterea focoasei sale nucleare depăşeşte semnificativ pe cea a celui mai promițător rachetă balistică intercontinentală Sarmat.”

Potrivit relatărilor, drona ar putea atinge viteze de până la ~200 km/h și beneficiază de o rază nelimitată datorită combustibilului nuclear, facilitând operațiuni îndelungate în mediul subacvatic.

La începutul lui noiembrie 2025, Rusia a lansat submarinul nuclear „Khabarovsk”, la șantierul Sevmash din Severodvinsk.

Acest submarin este conceput să transporte arme subacvatice robotizate, între care cel mai probabil sistemul Poseidon.

Ministrul Apărării rus, Andrei Belousov, a declarat în cadrul ceremoniei că „submarinul… va permite să securizăm frontierele marine și să protejăm interesele naționale ale Rusiei în diverse regiuni ale oceanelor.”

Potrivit unor analize, fiecare submarin de această clasă ar putea transporta până la șase drone Poseidon. realcleardefense.com

În paralel cu Poseidon, Moscova a mai raportat progrese în dezvoltarea rachetei de croazieră Burevestnik, propulsată nuclear, pe care unii o numesc „Cernobîl zburător”.

Monitorii strategici semnalează că astfel de sisteme ar putea adăuga o nouă dimensiune în descurajare și în negocierile controlului armamentului.

De asemenea, au existat semnale privind explorarea unor capacități nucleare spațiale. Surse de la Washington au declarat că unii oficiali americani suspectează experimentarea unui dispozitiv antisatelit cu componentă nucleară, care ar putea afecta infrastructura spațială a adversarilor.

Deși anunțurile Moscovei sunt spectaculoase, unele dintre afirmațiile Kremlinului merită privite cu prudență.

De exemplu, unii susțin că dezvoltarea ar fi „forțată” pentru a răspunde amenințărilor declarate ale apărării antirachetă a NATO.

Pe de altă parte, analiști de apărare notează că lansarea unui submarin specializat în sisteme subacvatice nucleare ridică întrebări importante despre stabilitatea strategică.

Pentru unii, combinația dintre drone subacvatice nucleare și mobilitatea oferită de un submarin dedicat transformă doctrina de descurajare a Rusiei, adăugând un vector „secret” de atac strategic.