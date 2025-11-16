Ministerul Apărării de la Moscova anunță ocuparea localităților Mala Tokmachka și Rivnopillya, în cadrul unei ofensive mai ample în sud-estul Ucrainei. Analiză a situației tactice și a riscurilor pentru orașele Orikhiv și Huliaipole, pe baza informațiilor Reuters.

Ministerul rus al Apărării a transmis duminică că trupele sale au capturat localitățile Mala Tokmachka și Rivnopillya, aflate în sud-estul Ucrainei.

Mesajul oficial afirmă că preluarea acestor puncte creează o presiune suplimentară asupra orașelor Huliaipole și Orikhiv, despre care Moscova spune că ar putea fi supuse unor manevre de încercuire.

Afirmațiile rusești se înscriu într-o ofensivă mai amplă, desfășurată în regiunea Zaporijjia, o zonă strategică în care Kremlinul și-a stabilit obiective vechi: consolidarea controlului teritorial și avansul către liniile defensive ucrainene care protejează centrul și sudul țării.

Până la transmiterea materialului, partea ucraineană nu a oferit un răspuns oficial privind anunțul Moscovei.

Regiunea Zaporijjia este, de aproape un an, una dintre zonele cele mai dinamice din punct de vedere militar. Localitățile menționate de Rusia se află între pozițiile defensive care leagă frontul sudic de cel estic, iar capturarea lor oferă un câștig tactico-operational.

Potrivit hărților pro-ucrainene monitorizate de analiști independenți și citate în aceeași corespondență Reuters, trupele ruse au avansat cu cel puțin 30 de kilometri în ultimele șase săptămâni. Avansul s-a produs pe un front relativ larg, după o pătrundere inițială în regiunea Dnipropetrovsk la sfârșitul lunii iunie.

Acest tipar confirmă o mișcare ofensivă susținută, desfășurată prin atacuri repetate cu artilerie, drone și grupuri tactice mobile.

Ucraina gestionează simultan presiunea pe mai multe linii de front. În Donețk, luptele sunt intense și necesită alocarea unui număr mare de resurse. Zaporijjia, considerată o zonă a cărei pierdere ar complica întregul dispozitiv defensiv ucrainean, devine tot mai greu de stabilizat.

Comandanții ucraineni au transmis, sub protecția anonimatului, că lipsa personalului militar calificat este o problemă reală. Apărarea extinsă a frontului este complicată de faptul că Rusia folosește atacuri masive cu drone, tactici de artilerie persistentă și presiune constantă asupra liniilor de comunicații.

Dronele joacă un rol esențial în ambele tabere. Ele permit observarea permanentă a terenului și fac extrem de costisitoare orice tentativă de avans. Chiar și o mișcare de câteva sute de metri implică pierderi semnificative. Acesta este unul dintre motivele pentru care dinamica frontului rămâne fragmentată, iar câștigurile teritoriale se produc prin acumulare, nu printr-o ofensivă rapidă.

În analiza publicată de Reuters, Rusia deține în prezent aproximativ 19% din teritoriul Ucrainei, respectiv în jur de 115.000 km². Este o creștere relativ mică față de acum doi ani, de doar un punct procentual, însă suficient de relevantă pentru a contura intensitatea efortului militar rusesc.

Ucraina controlează încă aproximativ 7.000 km² din regiunea Zaporijjia, care include orașul reședință, Zaporijjia, cu o populație care depășea 700.000 de locuitori înainte de război.

Rusia afirmă că deține în prezent 75% din întreaga regiune, cifră care, deși contestată de analiști independenți, arată clar ambiția strategică a Moscovei de a securiza complet sud-estul Ucrainei.

Regiunile Herson, Zaporijjia, Donețk și Luhansk sunt declarate de autoritățile ruse drept „parte a Federației Ruse”, în urma referendumurilor ne-recunoscute internațional. Kremlinul își menține obiectivul oficial de a prelua controlul total asupra acestor zone.

În plan operațional, acest lucru presupune cucerirea completă a Donbasului și împingerea liniilor ucrainene din sud pentru a crea un coridor terestru stabil între Rusia și Crimeea.

În Zaporijjia, fiecare kilometru câștigat oferă o poziție mai favorabilă pentru manevre spre Nipru, dar și pentru eventuale presiuni asupra infrastructurii energetice și de transport aflate în restul centrului Ucrainei.

Capturarea Mala Tokmachka și Rivnopillya, dacă se confirmă oficial, ar reprezenta o pierdere de poziții importante în zona de tranziție dintre liniile defensive. Manierele de încercuire, anunțate de Rusia, pun presiune asupra trupelor ucrainene din Huliaipole și Orikhiv.

Aceste două orașe reprezintă puncte de sprijin logistic pe direcțiile nord–sud ale frontului. Pierderea lor ar complica taskurile de aprovizionare și ar crea vulnerabilități în cadrul apărării ucrainene din sud.