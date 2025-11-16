International

Trupele lui Putin, presiuni tot mai mari pe front. Cât de mult a avansat Rusia în ultimele luni

Comentează știrea
Trupele lui Putin, presiuni tot mai mari pe front. Cât de mult a avansat Rusia în ultimele luniVehicule militare. Sursa foto: Facebook/Defense Romania
Din cuprinsul articolului

Rusia susține că face progrese importante în sud-estul Ucrainei, susținând că forțele sale au preluat controlul asupra a două localități din regiunea Zaporijjia, parte a unei ofensive mai ample pentru a controla întreaga zonă, potrivit Reuters. Ministerul rus al Apărării a informat că trupele sale au ocupat Mala Tokmachka și Rivnopillya, ceea ce ar putea expune orașele Huliaipole și Orikhiv riscului de încercuire.

Ucraina se confruntă cu noi presiuni. Trupele lui Putin au avansat spre o regiune cheie

Până în prezent, Ucraina nu a oferit un comentariu cu privire la declarațiile Moscovei. Țara vecină se confruntă cu o presiune tot mai mare pe front, încercând să întărească apărarea în Donetsk și să mențină stabilitatea pe celelalte linii, în fața atacurilor intense cu artilerie și drone ale trupelor ruse, foarte mobile.

Comandanții ucraineni avertizează că nu au suficiente trupe pentru a apăra toate pozițiile, iar utilizarea masivă a dronelor face ca orice avans să fie extrem de costisitor pentru ambele părți.

Rusia

Rusia. Sursa foto: Pixabay

Rusia a înaintat zeci de kilometri în ultimele săptămâni

Potrivit hărților pro-ucrainene, Rusia a avansat cu cel puțin 30 km în ultimele șase săptămâni pe un front larg, după pătrunderea în regiunea Dnipropetrovsk la sfârșitul lunii iunie.

Cum a ajuns Tamaș în Bamboo și nu în Brazilia. Tot cu B începe”
Cum a ajuns Tamaș în Bamboo și nu în Brazilia. Tot cu B începe”
Pe fondul declinului rural, școlile dispar de la sate. O nouă provocare pentru clasa politică
Pe fondul declinului rural, școlile dispar de la sate. O nouă provocare pentru clasa politică

Moscova controlează acum aproximativ 19% din teritoriul Ucrainei, adică circa 115.000 km², o creștere de doar un punct procentual față de acum doi ani. Kremlinul își menține obiectivul de a prelua controlul complet asupra Donbasului (Donețk și Luhansk), dar și asupra regiunilor Herson și Zaporijjia.

Provocare majoră Ucraina. Cât deține Rusia din regiunea Zaporijjia

Rusia susține că deține aproximativ 75% din regiunea Zaporijjia, ceea ce lasă Ucrainei controlul asupra a circa 7.000 km², inclusiv orașul Zaporijjia, care înainte de război avea peste 700.000 de locuitori. Sâmbătă, președintele ucrainean Volodimir Zelenski și-a reînnoit apelul către partenerii internaționali ai Ucrainei pentru a obține mai multe sisteme de apărare aeriană, ca răspuns la atacurile rusești care au provocat șapte morți la Kiev.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

19:09 - Cum a ajuns Tamaș în Bamboo și nu în Brazilia. Tot cu B începe”
18:59 - Trupele lui Putin, presiuni tot mai mari pe front. Cât de mult a avansat Rusia în ultimele luni
18:53 - Fitness cu AI. Antrenor personal digital, ultima modă
18:50 - O adolescentă din București, lovită și jefuită într-un lift. Agresorul are 50 de ani
18:40 - Pe fondul declinului rural, școlile dispar de la sate. O nouă provocare pentru clasa politică
18:31 - Parlamentul European introduce procedura de vot prin delegați. Cine sunt europarlamentarii care o vor putea aplica

HAI România!

Războiul dintre Rusia și Ucraina a intrat într-o nouă fază
Războiul dintre Rusia și Ucraina a intrat într-o nouă fază
Scandalul și ecranul. De la Marș TV la păruiala ONG-istelor. „7x7” cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Scandalul și ecranul. De la Marș TV la păruiala ONG-istelor. „7x7” cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Progres fără morală, fără adevăr și fără iertare. În absența căinței.
Progres fără morală, fără adevăr și fără iertare. În absența căinței.

Proiecte speciale