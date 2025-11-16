Trupele lui Putin, presiuni tot mai mari pe front. Cât de mult a avansat Rusia în ultimele luni

Rusia susține că face progrese importante în sud-estul Ucrainei, susținând că forțele sale au preluat controlul asupra a două localități din regiunea Zaporijjia, parte a unei ofensive mai ample pentru a controla întreaga zonă, potrivit Reuters. Ministerul rus al Apărării a informat că trupele sale au ocupat Mala Tokmachka și Rivnopillya, ceea ce ar putea expune orașele Huliaipole și Orikhiv riscului de încercuire.

Până în prezent, Ucraina nu a oferit un comentariu cu privire la declarațiile Moscovei. Țara vecină se confruntă cu o presiune tot mai mare pe front, încercând să întărească apărarea în Donetsk și să mențină stabilitatea pe celelalte linii, în fața atacurilor intense cu artilerie și drone ale trupelor ruse, foarte mobile.

Comandanții ucraineni avertizează că nu au suficiente trupe pentru a apăra toate pozițiile, iar utilizarea masivă a dronelor face ca orice avans să fie extrem de costisitor pentru ambele părți.

Potrivit hărților pro-ucrainene, Rusia a avansat cu cel puțin 30 km în ultimele șase săptămâni pe un front larg, după pătrunderea în regiunea Dnipropetrovsk la sfârșitul lunii iunie.

Moscova controlează acum aproximativ 19% din teritoriul Ucrainei, adică circa 115.000 km², o creștere de doar un punct procentual față de acum doi ani. Kremlinul își menține obiectivul de a prelua controlul complet asupra Donbasului (Donețk și Luhansk), dar și asupra regiunilor Herson și Zaporijjia.

Rusia susține că deține aproximativ 75% din regiunea Zaporijjia, ceea ce lasă Ucrainei controlul asupra a circa 7.000 km², inclusiv orașul Zaporijjia, care înainte de război avea peste 700.000 de locuitori. Sâmbătă, președintele ucrainean Volodimir Zelenski și-a reînnoit apelul către partenerii internaționali ai Ucrainei pentru a obține mai multe sisteme de apărare aeriană, ca răspuns la atacurile rusești care au provocat șapte morți la Kiev.