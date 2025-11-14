Zelenski, chemat de urgenţă la Paris. Rezultatul întâlnirii ar putea schimba sprijinul european

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski urmează să efectueze o vizită la Paris în data de luni pentru convorbiri cu omologul său francez Emmanuel Macron, a anunţat palatul prezidenţial de la Paris.

Scopul vizitei include consolidarea relaţiilor bilaterale, discuţii privind domeniile energetic, economic şi de apărare, într-un context în care Ucraina este afectată de un scandal major de corupţie în sectorul energiei şi de provocări financiare legate de războiul cu Rusia.

Conform anunţului făcut de palatul prezidenţial francez, cei doi lideri vor aborda „relaţiile bilaterale, energia, economia şi apărarea”.

De asemenea, vizita este considerată o ocazie pentru „reafirmarea angajamentului pe termen lung al Franţei pentru Ucraina” şi pentru a menţine impulsul generat de coaliţia condusă de Franţa şi Marea Britanie în sprijinul Kievului.

De partea ucraineană, vizita intervine într-o perioadă dificilă: guvernul de la Kiev este implicat într-un scandal de corupţie prin care sume în jurul a 100 milioane de dolari ar fi fost deturnate din sectorul energetic, în timp ce infrastructura energetică este supusă atacurilor ruse şi populaţia se confruntă cu pene de curent.

În paralel, Ucraina caută finanţare externă şi sprijin în cadrul Uniunii Europene, întrucât bugetul pentru anul următor se preconizează a fi tensionat. Bruxelles-ul dezbate utilizarea activelor ruse îngheţate ca „împrumut de reparaţie” pentru Kiev.

La întâlnirea ce va avea loc luni la Paris, Macron şi Zelenski vor discuta mai multe direcţii concrete: cooperarea bilaterală, în special în domeniul energiei – având în vedere amplificarea atacurilor la sistemul energetic ucrainean –, relaţia economică şi aspectele de securitate.

De asemenea, va fi abordată tema garanţiilor de securitate pentru Ucraina, în cadrul coaliţiei denumite „coalition of the willing” (coaliţia celor dispuşi), condusă de Franţa şi Marea Britanie.

În contextul scandalului de corupţie, partenerii europeni au solicitat Kievului măsuri clare de combatere a corupţiei pentru a continua să primească sprijin financiar.

De exemplu, cancelarul german Friedrich Merz a declarat că se aşteaptă ca Ucraina să „meargă înainte cu măsurile anti-corupţie şi reformele”.

Scandalul de corupţie a fost declanşat de o investigaţie care a urmărit timp de aproximativ 15 luni modul în care compania energetică de stat Energoatom a fost implicată într-o schemă de mită ce ar fi implicat aproximativ 100 milioane de dolari.

Potrivit anchetei, subcontractorii erau obligaţi să plătească sume ilegale pentru a-şi păstra statutul de furnizor şi pentru a evita blocarea plăţilor.

Ca urmare, preşedintele Zelenski a cerut demisia a doi miniştri — ministrul energiei Svitlana Hrynchuk şi ministrul justiţiei Herman Galushchenko —, care au prezentat demisiile.

În plus, autorităţile ucrainene au impus sancţiuni împotriva unui asociat apropiat al preşedintelui, Timur Mindich, co-proprietar al companiei fondată de Zelenski, suspectat a coordona reţeaua de deturnare de fonduri.

Conform unui comunicat: „presedintele a luat cele mai dure măsuri de care era capabil”, şi „susţine pe deplin investigaţia anti-corupţie”.

La nivel european, şefa diplomaţiei UE, Kaja Kallas, a calificat scandalul drept „extrem de regretabil” şi a subliniat importanţa unei reacţii rapide din partea Kievului:

„Se acţionează cu multă forţă. Nu este loc pentru corupţie, mai ales acum. Adică, este literalmente banii poporului care ar trebui să meargă pe linia frontului.”

Premierul ucrainean Yuliia Svyrydenko a anunţat că guvernul va efectua un audit major al companiilor de stat, inclusiv Energoatom, şi a afirmat:

„În timpul războiului la scară largă, când duşmanul distruge sistemul nostru energetic în fiecare zi şi poporul nostru trăieşte sub programe constante de pană de curent – orice corupţie este absolut inacceptabilă.”

Vizita lui Zelenski la Paris capătă semnificaţie în contextul în care Ucraina caută să îşi reafirme parteneriatele occidentale şi să asigure resurse vitale pentru sezonul de iarnă, într-un moment în care infrastructura energetică este supusă atacurilor permanente ale Rusiei.

Totodată, sprijinul Franţei devine relevant nu doar militar, dar şi economic şi energetic — ceea ce face ca discuţiile cu Macron să fie de importanţă strategică.

În acelaşi timp, scandalul de corupţie riscă să afecteze credibilitatea internaţională a Ucrainei şi să influenţeze deciziile privind finanţarea externă, de aceea măsurile anticorupţie şi reformele promise vor fi urmărite cu atenţie de parteneri.

Vizita la Paris poate servi drept oportunitate pentru a transmite un semnal de responsabilitate şi continuitate în sprijinul occidental pentru Ucraina.