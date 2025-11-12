Deputații francezii au decis suspendarea reformei pensiilor. Textul a fost adoptat cu 255 de voturi „pentru”

În luna octombrie, după formarea noului guvern, premierul francez Sebastien Lecornu a anunțat că ia în calcul înghețarea reformei pensiilor până în 2027. Partidul Socialist și alte formațiuni politice amenințau, iar Lecornu a făcut compromisul pentru a asigura supraviețuirea guvernului și adoptarea unui buget până la sfârșitul acestui an. Astăzi, 12 noiembrie, s-a dezbătut în Adunarea Națională și, în urmă cu puțin timp, s-a decis suspendarea prin vot majoritar.

Știre importantă, pentru că și în România, la acest moment, dezbaterea publică este legată tot de reforma pensiilor. S-a început cu scandalul din Justiție, legat de pensile magistraților și vârsta de pensionare, dar se va continua cu pensile din Armată și din Ministerul de Interne.

„Există o îngrijorare în rândul cadrelor militare și a oamenilor din Ministerul de Interne și Servicii că ce s-a întâmplat cu pensiile magistraților se va întâmpla și în alte zone. Ceea ce vreau să transmit este că, așa cum pentru magistrați este expres că cei care îndeplinesc condițiile de pensionare, în momentul noii legi, vor beneficia de aceste condiții mai departe – adică în momentul în care se vor pensiona și aleg să rămână în sistem – există acord politic pe toate palierele pentru ca același lucru să se întâmple în sistemele de apărare, interne, servicii. Nu este un motiv ca oamenii să se pensioneze”, a declarat azi președintele Nicușor Dan.

Dezbaterea din Franța despre reformarea sistemului de pensii

Francezii sunt nemulțumiți dacă se va modifica legea pensiilor și vârsta se va stabili pentru 64 de ani. Partidul Socialist a fost primul care a anunțat că se opune unei astfel de măsuri.

Premierul francez Sébastien Lecornu a propus, ca la început, să existe o suspendare parțială a reformei ce prevede creșterea vârstei de pensionare de la 62 la 64 de ani.

În această după-amiază, deputații au trecut la analizarea aceastei probleme în cadrul Adunării Naționale, urmând ca apoi să voteze.

Partidul Socialist (PS), care a făcut presiuni pentru această suspendare, a anunțat că membrii săi vor vota pentru suspendare. Socialiștii sunt foarte mulțumiți că au reușit să-l convingă pe președintele Emmanuel Macron să accepte dezbaterile, până acum acesta fiind inflexibil în privința reformei, în ciuda numeroaselor demonstrații.

Liderul Adunării Naționale (RN), Marine Le Pen, a confirmat în această dimineață, la postul german RTL, că susținătorii săi vor vota în favoarea suspendării reformei pensiilor, căci pentru asta au luptat întotdeauna.

Prelungirea suspendării reformei pensiilor va costa 700 de milioane de euro

Pentru a asigura votul socialiștilor, și poate al unor ecologiști și comuniști, Guvernul a depus un amendament pentru a extinde această suspendare la carierele lungi, la categoriile "active" și "superactive" ale serviciului public (pompieri, asistenți medicali etc.) și la persoanele născute în primul trimestru al anului 1965, scrie Le Parisien. La ce cost? Încă 200 de milioane de euro în 2026 și 500 de milioane în 2027, răspunde Guvernul de la Paris.

În opoziție, Thibault Bazin, raportor general al Comisiei pentru afaceri sociale, a indicat faptul că suspendarea reformei pensiilor va avea un cost "pentru 2025, de 300 de milioane de euro". Acest cost va crește la "1,9 miliarde de euro, pentru 2027".

Ministrul Muncii și Solidariății crede, însă, că suspendarea reformei este o garanție a "stabilității".

"61% dintre francezi doresc stabilitate și știm că această suspendare permite această stabilitate. […] Trebuie să ni se permită să muncim și, în acest fel, putem merge înainte", a spus Adunării ministrul Muncii și Solidarității.

Se așteapta ca "cinci sau șase deputați" ai lui Macron să voteze împotrivă

Printre deputații lui Macron (grupul Renașterii), se așteapta ca unii să se abțină, pentru a nu deraia acordul cu socialiștii.

"Cinci sau șase deputați" sunt așteptați să voteze împotrivă, a declarat pentru AFP o sursă din cadrul grupului, înainte de votare.

O altă majoritate a anunțat că va vota pentru suspendarea reformei

Grupul parlamentar Liot a anunțat înaintea ședinței că va vota "în favoarea suspendării reformei pensiilor".

"Suntem convinși că este necesar să lucrăm mai mult și să prelungim perioada de contribuție (...) Dar există încă o opoziție puternică față de limita de vârstă, ceea ce este o lovitură extrem de nedreaptă, pe care niciun mecanism de corecție nu a reușit să o compenseze până acum", a declarat un deputat, membru al grupului Liot și purtător de cuvânt.

În numele partidului Împreună pentru Republică, fostul prim-ministru, acum deputat, a declarat că grupul său se va abține la votul privind suspendarea reformei pensiilor. "Nu vrem să stăm în calea compromisului găsit de prim-ministru cu grupul socialist", a explicat Gabriel Attal. Fără acest compromis, tot nu ar exista guvern, adaugă omul care militează pentru a sparge "tabuul" pensiilor finanțate.

În urmă cu puțin timp, în Adunarea Națională s-a încheiat numărătoarea și s-a făcut anunțul: S-a suspendat reforma pensiilor, iar textul a fost adoptat cu 255 de voturi „pentru”.