Nicușor Dan, întâlnire cu liderii coaliției și magistrații pe tema pensiilor speciale

Președintele Nicușor Dan va avea miercuri, de la ora 16.00, o întâlnire cu liderii Coaliției de guvernare și cu reprezentanți ai magistraților pentru a discuta proiectul privind pensiile acestora.

Aceasta este a doua rundă de negocieri săptămâna aceasta, după ce marți s-a stabilit constituirea unui grup de lucru care să finalizeze proiectul de lege, în urma respingerii sale de către Curtea Constituțională și a motivării admiterii sesizării ÎCCJ.

Înaintea întâlnirii, Nicușor Dan va susține, începând cu ora 12.00, o conferință de presă la Palatul Cotroceni în care va vorbi despre prioritățile pe tema pensiilor magistraților. Președintele a declarat marți că corectarea pensiilor speciale ale magistraților este necesară, însă subiectul a devenit obiect de campanie politică, iar magistrații au ajuns să fie „vinovați de serviciu”, ceea ce „nu e în regulă”.

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a depus luni o plângere pentru incitare la violență, ură sau discriminare, după declarațiile vicepremierului Oana Gheorghiu referitoare la pensiile magistraților.

CSM a transmis că afirmațiile formulate într-un interviu televiziv „au încălcat independența justiției și statutul magistraților într-un mod iresponsabil și populist” și că referirea la fonduri pentru copii bolnavi și comparația cu garanțiile financiare de independență a justiției nu pot fi considerate simple opinii personale când provin de la un reprezentant al puterii executive.

Vicepremierul Oana Gheorghiu a afirmat că înțelege dificultatea magistraților de a renunța la veniturile mari, dar a precizat că „au fost prinși într-un Caritas care nu putea să dureze la nesfârșit” și că oamenii raționali trebuie să înțeleagă această realitate.

Grupul de lucru creat după discuțiile de marți va include atât liderii coaliției, cât și reprezentanți ai magistraților, urmând să analizeze proiectul pensiilor speciale și să propună modificările necesare. Aceasta vine după ce Curtea Constituțională a publicat motivarea admiterii sesizării ÎCCJ, care a respins proiectul inițial.

Tema pensiilor speciale ale magistraților a generat tensiuni între puterea executivă și sistemul judiciar, fiind un subiect intens mediatizat și comentat public. Declarațiile recente ale vicepremierului au stârnit reacții oficiale din partea CSM și au readus în prim-plan discuțiile despre limitele și responsabilitățile magistraților în raport cu legea și societatea.