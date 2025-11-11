Justitie

Nicușor Dan Nu va aviza urmărirea penală pentru Oana Gheorghiu, dar numește declarația privind pensiile speciale „nefericită”

Nicușor Dan Nu va aviza urmărirea penală pentru Oana Gheorghiu, dar numește declarația privind pensiile speciale „nefericită"
Președintele Nicușor Dan a comentat marți dimineață conflictul dintre CSM și vicepremierul Oana Gheorghiu, numind declarația acesteia privind pensiile speciale magistraților drept „nefericită”, dar că reacția CSM, care a depus o plângere penală, este „mult prea exagerată”. Șeful statului a precizat că, în cazul în care va primi o cerere de avizare a urmăririi penale, nu o va semna.

Nicușor Dan spune că declarația Oanei Gheorghiu a fost ”nefericită”, dar nu costituie o faptă penală

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că afirmațiile vicepremierului Oana Gheorghiu privind pensiile magistraților au fost „nefericite”, dar că reacția Consiliului Superior al Magistraturii a fost „mult exagerată”. El a precizat că nu poate fi vorba ca o opinie să constituie faptă penală.

„ Cred că declarația doamnei viceprim-ministru a fost nefericită și că reacția CSM a fost mult exagerată. Nu poate fi vorba o opinie să constituie faptă penală” a declarat acesta.

Șeful statului a adăugat că, în cazul în care va primi o cerere de avizare a urmăririi penale, nu o va semna. Nicușor Dan a afirmat că Gheorghiu ar trebui să rămână în Guvern, susținând că „toată lumea greşeşte şi nu e o greşeală aşa de mare”.

Un oficial israelian sugerează înlăturarea regimului de la Teheran în următorii patru ani
Un oficial israelian sugerează înlăturarea regimului de la Teheran în următorii patru ani
Rusia pune România în centrul unui scenariu exploziv. Presupus plan de deturnare a unui MiG-31 înarmat cu racheta Kinjal
Rusia pune România în centrul unui scenariu exploziv. Presupus plan de deturnare a unui MiG-31 înarmat cu racheta Kinjal

Pensiile magistraților, o problemă administrativă

Nicușor Dan a declarat că diferențele dintre pensiile și salariile magistraților reprezintă o problemă administrativă, recunoscută în societate, care trebuie corectată. El a subliniat că, din cauza campaniei politice, magistrații au ajuns să fie considerați „vinovați de serviciu”, ceea ce nu este normal.

Oana Gheorghiu

Oana Gheorghiu. Sursă foto: gov.ro

Dan a mai precizat că speră ca, în cursul lunii noiembrie, situația pensiilor magistraților să fie rezolvată. El a reiterat că problema trebuie corectată, dar fără a fi transformată într-un subiect politic.

CSM a depus plângere penală împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu

Consiliul Superior al Magistraturii a depus o plângere penală împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu, după declarațiile acesteia CSM susține că afirmațiile vicepremierului au încălcat independența justiției și statutul magistraților într-un mod „iresponsabil și populist”.

Oana Gheorghiu a spus că înțelege dificultatea magistraților de a renunța la veniturile mari, dar i-a avertizat că acestea nu pot continua „la nesfârșit”, comparând privilegiile lor cu alte resurse limitate și insistând asupra necesității unui dialog deschis pe această temă.

