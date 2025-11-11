Nicușor Dan Nu va aviza urmărirea penală pentru Oana Gheorghiu, dar numește declarația privind pensiile speciale „nefericită”

Președintele Nicușor Dan a comentat marți dimineață conflictul dintre CSM și vicepremierul Oana Gheorghiu, numind declarația acesteia privind pensiile speciale magistraților drept „nefericită”, dar că reacția CSM, care a depus o plângere penală, este „mult prea exagerată”. Șeful statului a precizat că, în cazul în care va primi o cerere de avizare a urmăririi penale, nu o va semna.

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că afirmațiile vicepremierului Oana Gheorghiu privind pensiile magistraților au fost „nefericite”, dar că reacția Consiliului Superior al Magistraturii a fost „mult exagerată”. El a precizat că nu poate fi vorba ca o opinie să constituie faptă penală.

„ Cred că declarația doamnei viceprim-ministru a fost nefericită și că reacția CSM a fost mult exagerată. Nu poate fi vorba o opinie să constituie faptă penală” a declarat acesta.

Șeful statului a adăugat că, în cazul în care va primi o cerere de avizare a urmăririi penale, nu o va semna. Nicușor Dan a afirmat că Gheorghiu ar trebui să rămână în Guvern, susținând că „toată lumea greşeşte şi nu e o greşeală aşa de mare”.

Nicușor Dan a declarat că diferențele dintre pensiile și salariile magistraților reprezintă o problemă administrativă, recunoscută în societate, care trebuie corectată. El a subliniat că, din cauza campaniei politice, magistrații au ajuns să fie considerați „vinovați de serviciu”, ceea ce nu este normal.

Dan a mai precizat că speră ca, în cursul lunii noiembrie, situația pensiilor magistraților să fie rezolvată. El a reiterat că problema trebuie corectată, dar fără a fi transformată într-un subiect politic.

Consiliul Superior al Magistraturii a depus o plângere penală împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu, după declarațiile acesteia CSM susține că afirmațiile vicepremierului au încălcat independența justiției și statutul magistraților într-un mod „iresponsabil și populist”.

Oana Gheorghiu a spus că înțelege dificultatea magistraților de a renunța la veniturile mari, dar i-a avertizat că acestea nu pot continua „la nesfârșit”, comparând privilegiile lor cu alte resurse limitate și insistând asupra necesității unui dialog deschis pe această temă.