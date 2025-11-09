Alin Ene (CSM): Vicepremierul Oana Gheorghiu atacă independența justiției, numind-o „Caritas”

Reprezentantul judecătorilor în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Alin Ene, afirmă că vicepremierul Oana Gheorghiu a ales să își înceapă mandatul printr-un atac public la adresa independenței justiției, vizând statul de drept și continuând discursul anti-justiție al colegilor din coaliția de guvernare.

Vicepremierul Oana Gheorghiu a ales să își înceapă mandatul printr-un atac public la adresa independenței justiției, luând ca țintă statul de drept și escaladând discursul anti-justiție al colegilor din coaliția de guvernare, scrie judecătorul Alin Ene pe Facebook.

Ene susține că atunci când un înalt demnitar exprimă opinii care minimalizează statutul judecătorului, mesajul transmis societății este unul de decredibilizare a justiției ca putere a statului. În același timp, judecătorul apreciază că opoziția artificială între magistrați și „copilul flămând” sau „spitalul fără medicamente” este inacceptabilă.

„Sunt absolut iresponsabile și inacceptabile într-o democrație etichetările simplificatoare și discursul care induce ideea că drepturile magistraților sunt privilegii „luate de la gura cuiva””, precizează Ene.

Judecătorul explică că independența justiției nu este un concept abstract și nici un lux, ci fundamentul statului de drept, protejând drepturile fiecărui cetățean în fața puterilor politice, economice sau sociale. El subliniază că regimul juridic al pensiei de serviciu a magistraților nu reprezintă un privilegiu, ci o garanție constituțională menită să protejeze judecătorul de presiuni politice, inclusiv după încheierea carierei.

A califica o instituție constituțională drept Caritas, echivalează cu a pune sub semnul îndoielii legitimitatea funcționării statului de drept, spune Ene.

Judecătorul atrage atenția asupra pericolului retoricii care construiește opoziții artificiale și resentimente sociale: „A construi o asemenea opoziție artificială nu este doar manipulare ieftină – este o metodă de antagonizare socială, o invitație la resentiment colectiv, o incitare la ură de clasă.”

Ene punctează că argumentul „gurii copilului flămând” poate fi aplicat tuturor cheltuielilor publice, iar comparațiile simpliste privind salariile și pensiile magistraților sunt eronate din punct de vedere economic și manipulatoare din punct de vedere social.

Judecătorul mai spune că declarațiile vicepremierului, chiar dacă ar fi „opinii personale exprimate într-un context emoțional”, au consecințe atunci când sunt rostite de un demnitar. „Când deții o funcție publică, fiecare cuvânt este purtător de consecințe și trebuie să dai dovadă de măsură, responsabilitate și respect pentru principiile statului de drept”, afirmă Ene.

El mai avertizează asupra repercusiunilor istorice ale retoricii anti-justiție, amintind că argumentele similare folosite împotriva „elitelor parazitare” au fost instrumente de control în regimul Ceaușescu. „În statul de drept, Guvernul nu denigrează justiția. O respectă și o protejează”, încheie Alin Ene în postarea sa.