Oana Gheorghiu, mesaj pentru magistrați în scandalul pensiilor speciale: Au fost prinși într-un Caritas care nu putea să dureze la nesfârșit

Vicepremierul Oana Gheorghiu afirmă că înțelege dificultatea magistraților de a renunța la veniturile mari, dar susține că pensiile speciale au funcționat ca „un Caritas” care nu putea continua la nesfârșit. Ea spune că banii pentru pensii de serviciu sunt luați din alte domenii esențiale și că România nu își mai permite aceste sume.

Vicepremierul Oana Gheorghiu a transmis că înțelege frustrarea și nemulțumirea magistraților în contextul discuțiilor privind pensiile speciale. Ea spune că orice om s-ar afla într-o situație dificilă dacă i s-ar cere să renunțe la beneficii dobândite de-a lungul anilor.

„Eu le-aş transmite magistraţilor un mesaj, le-aş spune că îi înţeleg, este foarte greu să renunţi la un lucru care ţi s-a dat, din perspectiva societăţii, un privilegiu. E foarte greu să beneficiezi ani de zile, zeci de ani, de asta şi dintr-o dată să ţi se spună nu-l mai ai. Pentru oricine ar fi greu să facă asta”, a declarat vicepremierul.

În aceeași intervenție, Oana Gheorghiu a susținut că sistemul pensiilor speciale pentru magistrați nu poate funcționa pe termen lung, pentru că pune presiune pe bugetul public. Ea a folosit expresia „Caritas”, comparând mecanismul cu un sistem nesustenabil.

„Cred că a fost un fel de Caritas acest lucru, ei au fost prinşi într-un Caritas care nu putea să dureze la nesfârşit şi oamenii care sunt pragmatici şi raţionali ar trebui să înţeleagă asta: România nu îşi permite să mai plătească aceşti bani, nu îşi permite să mai aibă pensionari speciali, nu avem cum”, a afirmat Oana Gheorghiu.

Vicepremierul a argumentat că banii folosiți pentru pensiile de serviciu sunt fonduri care lipsesc din alte domenii esențiale. Ea a menționat copiii care se culcă flămânzi și spitale fără medicamente, explicând că fondurile publice sunt limitate.

„Banii cu care se plătesc pensiile de serviciu sunt luaţi din alte părţi, de la copii, de la spitale, iar cei care îi primesc ar trebui să se gândească de unde ar fi de acord să se ia fonduri pentru a li se plăti lor veniturile mari. Dacă banii ăia trebuie să se ducă la ei pentru că îşi dau sentinţe îi iau de undeva şi îi pot lua de la gura unui copil care se culcă flămând, de la bugetul unui spital care nu are medicamente, banii ăia nu se tipăresc şi vin din aer, vin de undeva”, a spus vicepremierul.

Ea a adăugat că orice beneficiar al unui privilegiu trebuie să conștientizeze că altcineva pierde:

„Poate că asta nu înţeleg oamenii: că atunci când primeşti privilegii, ca tu să ai privilegii cineva e lăsat în urmă. Poate că ar trebui să ne întoarcem un pic la conştiinţa asta de cetăţeni, să o avem şi să vorbim deschis: orice privilegiu îl are cineva, înseamnă în partea cealaltă o gaură. Să se gândească ce gaură ar fi pentru ei acceptabilă ca să continue să-şi ia aceşti bani. În termenii ăştia aş discuta deschis cu magistraţii, eu nu am acest rol, e pur o părere personală”.

Pensiile speciale ale magistraților sunt unul dintre cele mai dezbătute subiecte ale reformei sistemului public de pensii. România a fost obligată de Comisia Europeană să reducă cheltuielile cu pensiile de serviciu pentru a îndeplini jaloanele din Planul Național de Redresare și Reziliență. În forma actuală, pensiile magistraților depășesc de multe ori veniturile obținute în activitate, iar costurile sunt suportate integral de bugetul de stat.

Magistrații au susținut în repetate rânduri că independența sistemului judiciar depinde și de nivelul veniturilor, iar renunțarea la pensiile de serviciu ar afecta statutul profesiei. În ultimii ani, au existat proteste, amânări de ședințe și luări publice de poziție din partea asociațiilor profesionale.

În declarațiile sale, Oana Gheorghiu a insistat că sistemul nu este sustenabil. Potrivit ei, orice discuție despre păstrarea pensiilor speciale trebuie să ia în calcul impactul asupra celor care nu beneficiază de privilegii.

„România nu îşi permite să mai plătească aceşti bani”, a spus vicepremierul. Ea a subliniat că mesajul său nu reprezintă o decizie oficială și că își exprimă opinia personală.