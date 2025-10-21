Protestul magistraților, suspendat după decizia CCR privind reforma pensiilor de serviciu

Mai multe instanțe și parchete din țară au anunțat că își vor relua activitatea în zilele următoare, după ce Adunările Generale ale judecătorilor și procurorilor au hotărât suspendarea protestului declanșat de proiectul de lege privind pensiile magistraților. „În urma Adunării Generale a judecătorilor din cadrul Curții de Apel Bucureşti din data de 21.10.2025, a fost adoptată Hotărârea nr. 4, prin care s-a hotărât suspendarea protestului şi reluarea activității”, se arată în comunicatul emis de Curtea de Apel București.

Curțile de apel și alte instanțe din țară au convocat marți, 21 octombrie, Adunările Generale ale judecătorilor, în urma cărora s-a decis suspendarea protestului.

Anunțuri similare au fost făcute și de Curțile de Apel Craiova, Iași și Timișoara, care au transmis că își vor relua activitatea începând din 22 octombrie. Este de așteptat ca toate curțile de apel din țară să aibă anunțuri asemănătoare cu cele menționate anterior.

Totuși, suspendarea protestelor este condiționată, după cum reiese din Hotărârea adoptată de judecătorii Tribunalului Iași.

Condiția impusă de magistrați este „de a nu se relua proiectele/ inițiativele legislative în varianta de fond, transpusă în Legea pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu ale magistraților, declarată neconstituțională”.

Reamintim că, la finalul lunii august, toate curțile de apel din țară, alături de alte instanțe, și-au suspendat activitatea în semn de protest față de proiectul Guvernului privind pensiile magistraților.

Între timp, Curtea Constituțională a declarat proiectul neconstituțional, după ce a analizat o sesizare transmisă de Înalta Curte de Casație și Justiție. Din cei nouă judecători ai CCR, cinci au votat pentru constatarea neconstituționalității, iar patru împotriva.

După anunțarea deciziei CCR, președintele Nicușor Dan a declarat că sistemul de pensii va fi totuși modificat, iar partidele din coaliția de guvernare vor elabora, cel mai probabil, un nou proiect de lege care să respecte toate cerințele Curții. CCR a declarat legea neconstituțională deoarece proiectul nu primise avizul Consiliului Superior al Magistraturii.