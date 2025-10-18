Americanii protestează împotriva lui Trump. Ce îi nemulțumește

Mii de manifestații intitulate „Fără Regi” sunt planificate sâmbătă în toate cele 50 de state ale SUA, ca parte a unei mobilizări ample împotriva politicilor președintelui Donald Trump în domeniile imigrației, educației și securității, relatează Reuters.

Valul de proteste programat pe întreg teritoriulStatelor Unite reflectă o creștere a nemulțumirii publice față de politicile conservatoare implementate recent de administrația Trump.

Manifestațiile sunt organizate atât în marile centre urbane, cât și în comunități mici, ca reacție la măsurile privind imigrația, reducerea finanțării federale pentru universități și implicarea Gărzii Naționale în anumite orașe sub pretextul „securității publice”.

Printre susținătorii vocali ai mobilizării se numără senatori și personalități politice proeminente precum Bernie Sanders și Alexandria Ocasio-Cortez, alături de figuri publice precum Hillary Clinton și mai multe vedete de la Hollywood. În același timp, liderii Partidului Republican au reacționat critic la această mișcare, contestând motivele și amploarea protestelor.

Președintele Trump a reacționat la manifestațiile anunțate afirmând: „Mă numesc rege, nu sunt rege”, în timp ce președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, a catalogat protestele drept „mitinguri împotriva Americii”.

Justiția federală din Statele Unite se confruntă cu o situație fără precedent în ultimele trei decenii, fiind nevoită să reducă activitățile considerate neesențiale și să trimită în concediu fără plată o parte dintre angajați, începând de luni. Decizia vine după epuizarea fondurilor necesare pentru menținerea operațiunilor curente, conform unui memo intern consultat de agenția Reuters.

Această situație critică este rezultatul blocajului din Congres, care nu a reușit să adopte un buget pentru finanțarea guvernului. Consecințele sunt deja vizibile, numeroase procese civile fiind amânate, în timp ce angajații altor agenții federale au fost și ei trimiși în concediu forțat. Aproximativ 30.000 de persoane sunt afectate direct de această măsură.

Activitatea instanțelor va continua în ceea ce privește dosarele esențiale, iar judecătorii, inclusiv cei ai Curții Supreme, își vor primi în continuare salariile, așa cum prevede Constituția. Cu toate acestea, unele servicii administrative vor fi suspendate, iar clădirea Curții Supreme va fi închisă publicului până la noi dispoziții.

Judecătorul Robert Conrad, directorul Oficiului Administrativ al Instanțelor, a anunțat că notificările privind concedierile temporare vor fi transmise începând de luni dimineață, iar „activitățile de oprire ordonată” sunt programate să înceapă la miezul nopții.

Numărul angajaților care vor fi afectați de suspendarea activităților nu a fost încă definitivat, însă majoritatea instanțelor de prim nivel au precizat că personalul considerat esențial, conform Legii privind lipsa de fonduri (Antideficiency Act), va rămâne în funcție pentru a asigura desfășurarea proceselor și respectarea dreptului inculpaților la un proces rapid. Totuși, grefierii, ofițerii de probațiune și personalul administrativ rămas activ urmează să primească ultimele salarii pe 24 octombrie.

Judecătorul-șef Randy Crane, din districtul sudic al Texasului, a descris situația drept „extrem de stresantă pentru angajații noștri”, subliniind impactul asupra moralului și stabilității instituționale.

În plus, apărătorii publici federali și avocații privați care oferă asistență persoanelor fără venituri nu vor fi remunerați pe durata blocajului, finanțarea acestora fiind suspendată încă din luna iulie – o realitate pe care sistemul judiciar o califică drept „o criză”.