Instanțele federale din SUA rămân fără fonduri. Încep concedierile în sistemul judiciar

Instanțele federale din SUA rămân fără fonduri. Încep concedierile în sistemul judiciar
Sistemul federal de justiție din Statele Unite se pregătește să reducă activitățile considerate neesențiale începând de luni, iar o parte dintre angajați vor fi trimiși în concediu fără plată, după epuizarea fondurilor necesare pentru continuarea operațiunilor, potrivit unui memo intern citat de Reuters.

Concedieri în sistemul judiciar din SUA, după trei decenii

Pentru prima dată în aproape 30 de ani, sistemul judiciar federal al SUA este obligat să suspende activități și să trimită în concediu o parte dintre cei peste 30.000 de angajați, ca urmare a lipsei unui buget adoptat de Congres care să asigure funcționarea instituțiilor guvernamentale. Această situație a generat deja întârzieri în numeroase procese civile care implică agenții federale, afectate la rândul lor de reducerile de personal.

Judecătorii, inclusiv cei ai Curții Supreme, își vor continua activitatea și vor fi plătiți în continuare, deoarece Constituția interzice diminuarea remunerațiilor acestora.

Totuși, instanțele vor funcționa cu servicii administrative limitate, iar Curtea Supremă își va închide clădirea pentru public până la noi instrucțiuni.

Explozia din Rahova. S-ar fi identificat firma care ar fi rupt sigiliul
Schimbări majore pe Instagram. Ce nu mai pot face adolescenții fără consimțământul părinților
Ultima situație similară a avut loc în 1995

Robert Conrad, directorul Oficiului Administrativ al Instanţelor, a informat că începând de luni dimineaţă vor fi emise notificările privind concedierile temporare, iar „procesul de oprire controlată” va debuta la miezul nopţii.

O situaţie comparabilă a avut loc ultima dată în perioada 1995–1996, pe durata administraţiei președintelui Bill Clinton.

Sursă foto: dreamstime

Nu este cunoscut numărul angajaților afectați de criza din SUA

Numărul exact al angajaților care vor fi afectați nu a fost încă stabilit, însă numeroase instanțe federale au precizat că majoritatea personalului va fi clasificat ca esențial, în conformitate cu Legea privind lipsa de fonduri (Antideficiency Act), pentru a garanta desfășurarea proceselor și respectarea dreptului inculpaților la un proces rapid. Cu toate acestea, grefierii, ofițerii de probațiune și personalul administrativ rămas activ urmează să primească ultimele salarii pe 24 octombrie.

„Această situație este extrem de stresantă pentru angajații noștri”, a afirmat judecătorul-șef Randy Crane din districtul sudic al Texasului.

În plus, apărătorii publici federali și avocații privați care oferă asistență persoanelor fără resurse financiare nu vor fi remunerați pe durata blocajului, finanțarea acestora fiind suspendată încă din luna iulie – o situație pe care sistemul judiciar o califică drept „o criză”.

Cum ni se spurcă trenul vieții
George Soros, înger sau demon? Jocurile de Putere din Spatele Cortinei
💔 Cum se vindecă o inimă frântă | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #20
