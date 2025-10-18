Instanțele federale din SUA rămân fără fonduri. Încep concedierile în sistemul judiciar

Sistemul federal de justiție din Statele Unite se pregătește să reducă activitățile considerate neesențiale începând de luni, iar o parte dintre angajați vor fi trimiși în concediu fără plată, după epuizarea fondurilor necesare pentru continuarea operațiunilor, potrivit unui memo intern citat de Reuters.

Pentru prima dată în aproape 30 de ani, sistemul judiciar federal al SUA este obligat să suspende activități și să trimită în concediu o parte dintre cei peste 30.000 de angajați, ca urmare a lipsei unui buget adoptat de Congres care să asigure funcționarea instituțiilor guvernamentale. Această situație a generat deja întârzieri în numeroase procese civile care implică agenții federale, afectate la rândul lor de reducerile de personal.

Judecătorii, inclusiv cei ai Curții Supreme, își vor continua activitatea și vor fi plătiți în continuare, deoarece Constituția interzice diminuarea remunerațiilor acestora.

Totuși, instanțele vor funcționa cu servicii administrative limitate, iar Curtea Supremă își va închide clădirea pentru public până la noi instrucțiuni.

Robert Conrad, directorul Oficiului Administrativ al Instanţelor, a informat că începând de luni dimineaţă vor fi emise notificările privind concedierile temporare, iar „procesul de oprire controlată” va debuta la miezul nopţii.

O situaţie comparabilă a avut loc ultima dată în perioada 1995–1996, pe durata administraţiei președintelui Bill Clinton.

Numărul exact al angajaților care vor fi afectați nu a fost încă stabilit, însă numeroase instanțe federale au precizat că majoritatea personalului va fi clasificat ca esențial, în conformitate cu Legea privind lipsa de fonduri (Antideficiency Act), pentru a garanta desfășurarea proceselor și respectarea dreptului inculpaților la un proces rapid. Cu toate acestea, grefierii, ofițerii de probațiune și personalul administrativ rămas activ urmează să primească ultimele salarii pe 24 octombrie.

„Această situație este extrem de stresantă pentru angajații noștri”, a afirmat judecătorul-șef Randy Crane din districtul sudic al Texasului.

În plus, apărătorii publici federali și avocații privați care oferă asistență persoanelor fără resurse financiare nu vor fi remunerați pe durata blocajului, finanțarea acestora fiind suspendată încă din luna iulie – o situație pe care sistemul judiciar o califică drept „o criză”.