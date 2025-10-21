Politica

Guvernul lui Bolojan, avertizat de Consiliul Legislativ asupra riscului de invalidare de către CCR

Guvernul lui Bolojan, avertizat de Consiliul Legislativ asupra riscului de invalidare de către CCRSursă foto: Facebook
Guvernul știa încă dinainte că legea pensiilor magistraților ar putea fi blocată de Curtea Constituțională. CCR a invalidat actul normativ pe motivul sesizat anterior de Consiliul Legislativ, respectiv nerespectarea procedurii pentru avizul consultativ al CSM. Decizia Curții confirmă observațiile forului de expertiză legislativă, care atrăsese atenția că Guvernul nu a respectat termenul legal pentru obținerea avizului.

Rolul Guvernului în blocajul legislativ

Potrivit CCR, Guvernul nu a respectat cadrul legal privind solicitarea și așteptarea avizului consultativ al CSM înainte de a angaja răspunderea pe legea pensiilor magistraților. Consiliul Legislativ avertizase încă din 29 august că lipsa acestui pas procedural expune legea riscului de neconstituționalitate.

În avizul negativ, forul a subliniat că angajarea răspunderii de către Guvern nu poate înlocui pașii prealabili prevăzuți de lege și că caracterul consultativ al avizului CSM nu îl scutește pe Executiv de obligația de a respecta termenul legal de 30 de zile.

Executivul condus de Ilie Bolojan a încălcat procedura

Guvernul a ales să își asume răspunderea pe forma legii fără a demonstra că termenul pentru avizul CSM fusese respectat. Decizia CCR din 20 octombrie a blocat aplicarea legii înainte ca aceasta să producă efecte.

Curtea Constituțională a României

Curtea Constituțională a României. Sursă foto: Facebook

Guvernul trebuie să retransmită proiectul pentru avizul CSM și să respecte integral termenul legal înainte de reluarea procedurii.

Cronologia arată că Guvernul a fost informat pe 29 august despre riscul de neconstituționalitate

Pe 29 august, Consiliul Legislativ a avertizat asupra riscului de neconstituționalitate din cauza lipsei avizului CSM, însă Executivul și-a angajat răspunderea pe proiect fără a aștepta termenul legal, iar pe 20 octombrie CCR a confirmat viciul și a blocat legea.

Pentru remediere, proiectul trebuie retransmis pentru avizul CSM, să parcurgă integral termenul legal și să fie reluat fie prin procedura parlamentară obișnuită, fie printr-o nouă angajare a răspunderii, iar dezbaterea privind vârsta de pensionare și formula de calcul va trebui reluată în condiții procedurale corecte

