Guvernul lui Bolojan, avertizat de Consiliul Legislativ asupra riscului de invalidare de către CCR

Guvernul știa încă dinainte că legea pensiilor magistraților ar putea fi blocată de Curtea Constituțională. CCR a invalidat actul normativ pe motivul sesizat anterior de Consiliul Legislativ, respectiv nerespectarea procedurii pentru avizul consultativ al CSM. Decizia Curții confirmă observațiile forului de expertiză legislativă, care atrăsese atenția că Guvernul nu a respectat termenul legal pentru obținerea avizului.

Guvernul a ales să își asume răspunderea pe forma legii fără a demonstra că termenul pentru avizul CSM fusese respectat. Decizia CCR din 20 octombrie a blocat aplicarea legii înainte ca aceasta să producă efecte.

Guvernul trebuie să retransmită proiectul pentru avizul CSM și să respecte integral termenul legal înainte de reluarea procedurii.

Pentru remediere, proiectul trebuie retransmis pentru avizul CSM, să parcurgă integral termenul legal și să fie reluat fie prin procedura parlamentară obișnuită, fie printr-o nouă angajare a răspunderii, iar dezbaterea privind vârsta de pensionare și formula de calcul va trebui reluată în condiții procedurale corecte