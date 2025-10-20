Bolojan: CCR a respins procedural legea pensiilor magistraților, Guvernul va relua reforma

Din cuprinsul articolului Ilie Bolojan: Standardul fixat de CCR va fi respectat

Premierul Ilie Bolojan a declarat, după ce Curtea Constituțională a României a declarat neconstituțională legea privind reforma pensiilor magistraților, că CCR nu a respins pe fond proiectul acestei reforme, obiecția a fost exclusiv procedurală, și că Guvernul poate relua demersul, ceea ce este o necesitate.

„Am luat act de decizia CCR în privința legii privind pensiile magistraților, stabilită cu o majoritate strânsă, de 5-4. Reforma pensiilor magistraților rămâne un obiectiv ferm pentru Guvern, asumat de întreaga coaliție. CCR nu a respins pe fond proiectul acestei reforme, obiecția a fost exclusiv procedurală, deci Guvernul poate relua demersul, ceea ce este o necesitate. Nicăieri în lume nu se iese la pensie la 48-50 de ani și nu se ia o pensie cât ultimul salariu. Acestea nu sunt aspecte politice, ci sunt privilegii insuportabile social și bugetar. Nu Guvernul, nu un om politic sau un partid au nevoie de această reformă, ci România are nevoie de ea”, a transmis Ilie Bolojan pe Facebook. Ilie Bolojan: Standardul fixat de CCR va fi respectat „Înțelegem că CCR a setat un standard procedural privind durata în care trebuie așteptat avizul consultativ al CSM. Guvernul, prin Ministerul Muncii, a solicitat avizul CSM în data de 22 august, iar angajarea răspunderii Guvernului pe acest proiect a avut loc după 10 zile, în data de 1 septembrie, un termen de așteptare a avizului consultativ al CSM pe care 4 dintre judecătorii CCR l-au considerat rezonabil. Desigur, standardul fixat de CCR va fi respectat”, mai scris Ilie Bolojan.

Curtea Constituţională a României a admis, luni, sesizarea depusă de Înalta Curte de Casaţie de Justiţie în legătură cu legea privind pensiile magistraţilor pentru care Guvernul şi-a angajat răspunderea în Parlament şi a stabilit că actul normativ este neconstituţional