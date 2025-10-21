Mircea Abrudean, despre decizia CCR: Reforma pensiilor nu e un atac la magistraţi, ci o chestiune de echitate

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a scris într-o postare pe Facebook că decizia CCR privind neconstituționalitatea legii pensiilor magistraților va fi respectată, dar reforma statului și eliminarea privilegiilor va continua.

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat luni, după decizia Curții Constituționale care a constatat neconstituționalitatea legii privind modificarea pensiilor de serviciu, că respectarea deciziilor CCR este obligatorie, însă acest fapt nu implică suspendarea procesului de reformă.

„Respectăm decizia CCR, dar nu ne oprim din reforma statului şi din eliminarea privilegiilor. Cred că acesta este mesajul care trebuie comunicat răspicat în aceste zile.” a scris acesta pe Facebook.

Abrudean a precizat că reforma pensiilor de serviciu nu reprezintă un atac la adresa magistraților, dar este „o chestiune de echitate și respect față de români”.

Curtea Constituțională a admis, luni, obiecția de neconstituționalitate a Legii privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, prin care se stabilea plafonarea pensiilor magistraților și majorarea vârstei de pensionare a acestora.

Liberalul Mircea Abrudean susține că standardele nu pot fi aplicate diferit în funcție de interese, subliniind că acest principiu trebuie respectat. „Nu putem să avem dublu standard în funcție de ce ne convine și ce nu, e bine să reținem asta” a adăugat Abrudean.

Mircea Abrudean consideră că cei care salută blocarea reformei protejează, de fapt, vechiul sistem de privilegii. Abrudean a precizat că susține România care muncește și contribuie cinstit.

Actul normativ, inițiat de Guvern și pentru care Executivul condus de Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament la 1 septembrie, prevede majorarea treptată a vârstei de pensionare a judecătorilor și procurorilor până la 65 de ani, precum și plafonarea pensiei de serviciu la 70% din valoarea ultimului salariu.