Nicușor Dan despre Ceaușescu: Comunismul și Ceaușescu au făcut mult rău, dar exista un plan de țară

Nicolae Ceaușescu. Sursa foto: comunismulinromania.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a comentat rezultatele unui sondaj IPSOS-ANTENA care arată că 38% dintre români consideră că niciunul dintre președinții postdecembriști nu a fost bun, iar 27% consideră că Nicolae Ceaușescua fost cel mai bun președinte.

„Reflectă aceeași neîncredere față de modul în care este administrată România în momentul de față. Niciunul, pentru că oamenii conștientizează că comunismul nu a fost ceva benefic. Și ăsta e un lucru bun, pentru că noi am pornit de la același nivel cu Grecia, cu Belgia, cu Spania, Portugalia, și e evidentă diferență în momentul acesta.

Bineînțeles, comunismul și Nicolae Ceaușescu au făcut foarte mult rău, dar cred că oamenii au văzut în perioada Ceaușescu un plan de țară pe care în toată această tranziție prelungită pe care o trăim, nu îl văd. Așa citesc eu”, a declarat președintele la Antena 1.

Nicușor Dan: România are nevoie de o viziune economică clară

Nicușor Dan a mai spus că pentru a avea un plan de țară în prezent, România trebuie să-și dezvolte o viziune economică clară, să identifice domeniile în care este competitivă și să stabilească obiective concrete de dezvoltare.

„Cel mai important pentru oameni, este, bineînțeles, zona economică. România trebuie să-și dezvolte o viziune economică. România trebuie să învețe care sunt zonele în care este competitivă, pentru că nu poți să-ți propui de acum peste 10 ani să produci tot, de la avioane până la microcipuri, îngrășăminte, și, deci, trebuie să vadă care este potențialul său real de dezvoltare”, a explicat președintele.

Domenii cu potențial de dezvoltare

Președintele a detaliat câteva domenii strategice pentru creșterea economică a României: „Și avem câteva, avem formația noastră care vine de zeci de ani, o formație tehnică superioară față de cei în jur, și aici trebuie să dezvoltăm zona de tehnologie, de IT, inteligență artificială, biotehnologii. Aici este ceva unde România trebuie să stimuleze. După care avem o tradiție de industrie extractivă, avem o tradiție de industrie chimică, avem o tradiție pe industria militară pe care, în context, putem să le folosim.

Din fericire, vom avea în doi ani gaz la Marea Neagră. Trebuie să știm cum să folosim asta în mod inteligent, deci, bineînțeles că trebuie să fie mai multe strategii sectoriale, dar cea mai importantă este cum facem ca economia României să crească în anii următori, cum facem ca diplomația noastră să ajute firmele noastre să exporte, deci să reducem deficitul comercial. Asta e principala miză.”

Despre un al doilea mandat prezidențial

Întrebat dacă ia în calcul un al doilea mandat de președinte, Nicușor Dan a răspuns: „E devreme, dar în principiu îmi doresc, da, pentru că am înțeles, de când sunt în politică - de 10 ani -, că să faci lucruri în societate necesită timp.”

