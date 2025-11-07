Motivarea CCR la pensiile speciale: Patru judecători spun că decizia oferă drept de veto CSM

Patru judecători ai Curții Constituționale a României – Asztalos Csaba, Dacian Cosmin Dragoș, Laura-Iliana Scântei și președinta CCR, Elena-Simina Tănăsescu – și-au exprimat clar dezacordul față de decizia prin care Curtea a declarat neconstituțională legea privind modificarea pensiilor de serviciu.

În opinia lor separată, aceștia consideră că obiecția de neconstituționalitate trebuia respinsă, iar legea păstrată, deoarece Guvernul și Parlamentul și-au respectat obligațiile constituționale și legale privind consultarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Judecătorii avertizează că decizia majoritară transformă un aviz consultativ într-un instrument de blocaj, conferind CSM practic un drept de veto asupra procesului legislativ.

Ei subliniază că singurul motiv invocat de Curte pentru admiterea obiecției a fost presupusa încălcare a articolelor 133 și 134 din Constituție, în legătură cu avizul CSM. Toate celelalte critici – legate de angajarea răspunderii Guvernului, stabilitatea legislativă sau discriminarea între regimurile de pensii – au fost deja respinse ca neîntemeiate de aceeași Curte.

Judecătorii menționează că opinia lor separată se concentrează strict asupra acestui aspect și că, potrivit jurisprudenței anterioare a CCR, „legea criticată nu încalcă art.1 alin.(3) și (5) raportat la art.133 alin.(1) și art.134 alin.(4) din Constituție”, deoarece obligația principală a Executivului este de a solicita avizul, nu de a obține efectiv un răspuns.

Cei patru judecători pun în centrul analizei lor evaluarea clară a conduitei instituțiilor implicate. Potrivit acestora, Guvernul a acționat corect, în timp ce CSM nu și-a îndeplinit atribuțiile. Curtea, prin decizia majoritară, sancționează însă conduita greșită a CSM nu în raport cu aceasta, ci prin anularea actului legislativ adoptat de Parlament, ceea ce judecătorii consideră o abatere gravă de la rolul și practica instanței constituționale.

În opinia separată este detaliat și traseul legislativ al proiectului. Judecătorii subliniază că Guvernul și-a îndeplinit obligațiile, inițiind consultări încă din iunie-august 2025, trimițând propunerile de modificare către CSM, ÎCCJ, Parchetul General și asociațiile profesionale, organizând întâlniri de lucru, inclusiv cu Președintele României, și supunând proiectul procedurii de transparență decizională.

„Legea criticată a fost supusă procedurii de transparență decizională, a fost supusă procedurii obligatorii de avizare anterior înaintării sale către Parlament și a fost deferită procedurii de angajare a răspunderii Guvernului cu respectarea tuturor exigențelor constituționale”, arată ei.

Pe această bază, cei patru judecători subliniază că Guvernul a solicitat în mod formal avizul CSM, însoțind cererea de proiectul de lege și precizând expres că solicitarea se face „conform atribuțiilor specifice instituției”. CSM a răspuns prin convocarea adunărilor generale, proteste publice și declarații în mass-media, dar nu a emis niciun aviz oficial în termenul legal.

„Avizul nu a fost adoptat sau comunicat Guvernului nici înainte de transmiterea proiectului la Parlament, nici ulterior acestei date”, se arată în opinia separată, care subliniază că Guvernul și-a îndeplinit obligația esențială de a solicita avizul.

Concluzia celor patru judecători se află într-o opoziție clară față de decizia majorității.

„Guvernul și-a îndeplinit obligația legală de solicitare a avizului Consiliului Superior al Magistraturii, iar Consiliul Superior al Magistraturii nu și-a îndeplinit obligația legală de avizare”, motiv pentru care sancționarea legii pentru o culpă a CSM este, în opinia lor, neconstituțională și lipsită de logică juridică.

Judecătorii din opinia separată contestă teza majoritară, conform căreia lipsa avizului CSM asupra formei finale a legii ar compromite direct constituționalitatea acesteia. Ei subliniază că atribuția de avizare a CSM are rang legal, nu constituțional, și se limitează la actele care privesc organizarea și funcționarea autorității judecătorești, fără a conferi Consiliului rolul de co-legiuitor.

„Parlamentul şi Guvernul au competenţa de a institui, modifica şi abroga norme juridice de aplicare generală, în vreme ce instanţele judecătoreşti, Ministerul Public şi Consiliul Superior al Magistraturii au misiunea constituţională de a realiza justiţia şi nicidecum un rol în activitatea de elaborare a actelor normative”, mai arată aceștia.

Judecătorii subliniază că, potrivit practicii constante a Curții, criteriul relevant este dacă Guvernul României a solicitat avizul CSM. Nesolicitarea ar fi putut atrage o critică de neconstituționalitate, conform art. 1 alin. (5) și art. 133 alin. (1), însă „lipsa avizului din partea autorităților publice chemate să îl emită nu conduce automat la neconstituționalitatea legii”, responsabilitatea revenind instituției care trebuia să îl dea. Ei fac referire la decizii anterioare – 383/2011, 574/2011, 575/2011, 455/2018, 221/2020 – pentru a demonstra că până acum Curtea a respins ideea unui veto prin inacțiune.

În acest context, cei patru judecători consideră soluția majoritară un „reviriment jurisprudențial” care ignoră criteriile de stabilitate și predictibilitate. Dacă până acum un aviz consultativ nu putea bloca legea, în interpretarea majorității tăcerea sau întârzierea CSM produce efectul extrem de anulare a legii.

Aceasta, avertizează ei, răstoarnă echilibrul constituțional între puteri și ridică CSM la rangul unei autorități capabile să împiedice Guvernul și Parlamentul să legifereze.

Un segment important al opiniei este dedicat interpretării termenului de 30 de zile prevăzut de art. 33 alin. (2) din Legea nr. 305/2022 pentru emiterea avizului CSM. Judecătorii punctează că textul precizează clar că depășirea termenului „nu afectează valabilitatea actului”, semn că legiuitorul a dorit doar să asigure celeritatea CSM, nu să transforme termenul într-o condiție de validitate a legii.

În dezacord cu majoritatea, ei afirmă că Guvernul nu este obligat să aștepte întreaga perioadă de 30 de zile atunci când folosește proceduri constituționale cu termene scurte, cum este angajarea răspunderii.

„Termenul de 30 de zile nu are o relevanță constituțională, ci una pur legală ce nu impune obligații în sarcina Guvernului, ci doar a CSM”, scriu judecătorii, adăugând că orice interpretare contrară ar acorda autorităților avizatoare „o putere implicită de decizie, neprevăzută de lege ori Constituție”, capabilă să blocheze procesul legislativ.

Opinia separată critică deschis folosirea „cu scop dilatoriu” a termenului de 30 de zile de către CSM. Judecătorii subliniază că, deși instituția și-a exprimat public opoziția față de proiect, evitarea emiterii unui aviz formal nu poate fi imputată Guvernului, ci CSM. Acceptarea tezei majoritare ar echivala cu recompensarea pasivității sau refuzului CSM, acordându-i astfel puterea de a bloca voința Parlamentului.

În încheiere, cei patru judecători evidențiază miza politico-instituțională a cazului. Ei arată că poziția majoritară „denaturează rolul Consiliului Superior al Magistraturii” și riscă să transforme o autoritate menită să garanteze independența justiției într-un actor cu putere decizională asupra procesului legislativ, dincolo de atribuțiile conferite de Constituție. Opinia separată reafirmă că avizul CSM are un caracter consultativ, tehnic și profesional, destinat să sprijine calitatea legii, nu să decidă oportunitatea acesteia.

„Avizatorul nu decide și nici nu poate împiedica autoritățile decidente, indiferent de soluțiile legislative pe care acestea doresc să le promoveze”, explică judecătorii, menționând că orice altă interpretare încalcă principiul separației puterilor și limitează competența de legiferare a Parlamentului.

Opinia separată a celor patru judecători evidențiază o ruptură clară în interiorul Curții Constituționale, vizibilă atât pentru opinia publică, cât și pentru actorii politici. Pe de o parte se află majoritatea, care interpretează rolul CSM într-o cheie extinsă, transformând lipsa avizului într-un motiv suficient pentru anularea întregii legi.

Pe de altă parte, minoritatea condusă de președinta CCR susține, apelând la jurisprudența anterioară și la principiul separației puterilor, că un aviz consultativ nu poate fi transformat într-un instrument de blocaj instituțional.

În practică, cei patru judecători afirmă că legea pensiilor de serviciu ar fi trebuit să rămână în vigoare și că eventualele erori, nemulțumiri sau opoziția CSM ar fi trebuit exprimate printr-un aviz argumentat, nu prin tăcere strategică. Astfel, ei mută responsabilitatea de la Guvern către CSM și contestă legitim soluția de a anula o lege întreagă din cauza unei consultări solicitate, dar nefinalizate de instituția avizatoare.