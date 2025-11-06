Guvernul va lua o decizie privind reforma pensiilor speciale ale magistraților săptămâna viitoare

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a anunțat, joi, că săptămâna viitoare urmează să fie luată o decizie privind reforma pensiilor speciale ale magistraților, atât în ceea ce privește conținutul proiectului, cât și modalitatea de adoptare. „Ce vă pot spune este că săptămâna viitoare ar urma să fie luată o decizie în privinţa acestui proiect”, a spus aceasta, după şedinţa de Guvern.

Ioana Dogioiu a afirmat că săptămâna viitoare urmează să fie luată o decizie privind reforma pensiilor magistraților.

„Conţinutul discuţiilor din coaliţie nu sunt domeniul meu. Ce vă pot spune este că săptămâna viitoare ar urma să fie luată o decizie în privinţa acestui proiect, atât pe fond, cât şi în privinţa formei de adoptare”, a spus aceasta, după şedinţa de Guvern.

Întrebată despre afirmația președintelui Senatului, Mircea Abrudean, potrivit căreia premierul ar fi spus într-o ședință că nu este dispus să discute cuantumul, dar poate analiza termenul de tranziție, Ioana Dogioiu a declarat că nu comentează aceste aspecte. „Nu pot să comentez aceste chestiuni discutate sau nu. Întrebaţi-l pe domnul Abrudean”, a mai adăugat purtătorul de cuvânt.

Ioana Dogioiu a subliniat că premierul a avut cel puțin o întâlnire cu asociațiile de magistrați înainte de adoptarea primei legi, la care au participat reprezentanții tuturor organizațiilor care și-au exprimat dorința de a fi prezenți la aceste discuții.

„De asemenea, CSM a primit inclusiv solicitare scrisă de a formula un punct de vedere. Înalta Curte, preşedintele Înaltei Curţi, procurorul general, deci respind categoric această afirmaţie, că pachetul a fost adoptat fără consultare”, a mai spus aceasta.

Ea a adăugat: „Din momentul în care au fost discuţii, nu putem spune că au fost anunţaţi. Dar, în general, nu tot ceea ce se propune poate să fie şi transpus în lege. Dar discuţii au existat”.

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a afirmat luni că, în urma discuțiilor avute cu premierul, a înțeles că există deschidere pentru extinderea perioadei de tranziție peste limita de zece ani în privința pensiilor magistraților.