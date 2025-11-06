Politica

Guvernul va lua o decizie privind reforma pensiilor speciale ale magistraților săptămâna viitoare

Comentează știrea
Guvernul va lua o decizie privind reforma pensiilor speciale ale magistraților săptămâna viitoareSursa foto: Arhiva EVZ
Din cuprinsul articolului

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a anunțat, joi, că săptămâna viitoare urmează să fie luată o decizie privind reforma pensiilor speciale ale magistraților, atât în ceea ce privește conținutul proiectului, cât și modalitatea de adoptare. „Ce vă pot spune este că săptămâna viitoare ar urma să fie luată o decizie în privinţa acestui proiect”, a spus aceasta, după şedinţa de Guvern.

Decizia privind reforma pensiilor speciale ale magistraților, săptămâna viitoare

Ioana Dogioiu a afirmat că săptămâna viitoare urmează să fie luată o decizie privind reforma pensiilor magistraților.

„Conţinutul discuţiilor din coaliţie nu sunt domeniul meu. Ce vă pot spune este că săptămâna viitoare ar urma să fie luată o decizie în privinţa acestui proiect, atât pe fond, cât şi în privinţa formei de adoptare”, a spus aceasta, după şedinţa de Guvern.

Întrebată despre afirmația președintelui Senatului, Mircea Abrudean, potrivit căreia premierul ar fi spus într-o ședință că nu este dispus să discute cuantumul, dar poate analiza termenul de tranziție, Ioana Dogioiu a declarat că nu comentează aceste aspecte. „Nu pot să comentez aceste chestiuni discutate sau nu. Întrebaţi-l pe domnul Abrudean”, a mai adăugat purtătorul de cuvânt.

Guvernul pregătește cea mai amplă restructurare. Coaliția a stabilit ce ministere scapă
Guvernul pregătește cea mai amplă restructurare. Coaliția a stabilit ce ministere scapă
ANAF va ști exact câte conturi avem. Cum vor fi urmărite toate tranzacțiile
ANAF va ști exact câte conturi avem. Cum vor fi urmărite toate tranzacțiile

CSM ar fi primit o solicitare scrisă de a formula un punct de vedere

Ioana Dogioiu a subliniat că premierul a avut cel puțin o întâlnire cu asociațiile de magistrați înainte de adoptarea primei legi, la care au participat reprezentanții tuturor organizațiilor care și-au exprimat dorința de a fi prezenți la aceste discuții.

„De asemenea, CSM a primit inclusiv solicitare scrisă de a formula un punct de vedere. Înalta Curte, preşedintele Înaltei Curţi, procurorul general, deci respind categoric această afirmaţie, că pachetul a fost adoptat fără consultare”, a mai spus aceasta.

Ea a adăugat: „Din momentul în care au fost discuţii, nu putem spune că au fost anunţaţi. Dar, în general, nu tot ceea ce se propune poate să fie şi transpus în lege. Dar discuţii au existat”.

Mircea Abrudean: „A fost și o discuție în acel grup de lucru, formal, informal”

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a afirmat luni că, în urma discuțiilor avute cu premierul, a înțeles că există deschidere pentru extinderea perioadei de tranziție peste limita de zece ani în privința pensiilor magistraților.

„Eu, din discuțiile pe care le-am avut cu premierul, am înțeles că există flexibilitate la perioada de tranziție, de a merge, a depăși cei 10 ani. Cred că aici lucrurile pot fi discutate. Legat de cuantum, am înțeles că nu, dar sigur că orice discuție constructivă poate fi benefică. Propunerea președintelui e foarte bine că există. A fost și o discuție în acel grup de lucru, formal, informal”, a spus acesta luni, la Parlament.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

19:22 - Încă un sfert de secol de detenţie pentru „regele puşcăriilor”. Pentru ce a fost condamnat cel mai temut interlop din...
19:14 - Un cuplu a jefuit o bancă la prima întâlnire. O experiență de coșmar
19:08 - Ilie Bolojan, despre întâlnirea cu afaceristul cercetat de DNA: Ce a apărut în spațiul public sunt date parțiale
19:01 - Guvernul pregătește cea mai amplă restructurare. Coaliția a stabilit ce ministere scapă
18:53 - Disputa tramvaielor pentru București, tranșată: Electroputere VFU Pașcani câștigă a treia oară în fața STB
18:46 - Decizie definitivă în dosarul Roşia Montană: ÎCCJ a pus sub sechestru acțiunile companiei Gabriel Resources

HAI România!

Un medic la 4.000 de oameni în rural. Radiografia sistemului stomatologic din România
Un medic la 4.000 de oameni în rural. Radiografia sistemului stomatologic din România
Marea resetare a început. Hai LIVE cu Turcescu
Marea resetare a început. Hai LIVE cu Turcescu
Un comunist, primar la New York. Hai LIVE cu Turcescu
Un comunist, primar la New York. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale