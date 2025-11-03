Mircea Abrudean, despre pensiile magistraților: „Există flexibilitate la perioada de tranziție, dar nu la cuantum”

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat luni că, în urma discuțiilor purtate cu premierul, a înțeles că există posibilitatea extinderii perioadei de tranziție pentru reforma pensiilor magistraților, peste limita actuală de zece ani. În schimb, în ceea ce privește cuantumul pensiilor, nu ar exista deschidere pentru modificări.

„Eu, din discuțiile pe care le-am avut cu premierul, am înțeles că există flexibilitate la perioada de tranziție, de a merge, a depăși cei 10 ani. Cred că aici lucrurile pot fi discutate. Legat de cuantum, am înțeles că nu, dar sigur că orice discuție constructivă poate fi benefică. Propunerea președintelui e foarte bine că există. A fost și o discuție în acel grup de lucru, formal, informal”, a declarat Abrudean la Parlament.

Liderul Senatului a insistat că subiectul trebuie soluționat rapid, având în vedere așteptările publice și implicațiile financiare asupra României.

„Îmi doresc foarte mult să se ajungă la o concluzie. Tărăgănarea unor subiecte sensibile pentru societate nu ne face bine deloc, nouă ca țară. Sper să se ajungă la o soluție, sper ca partidele din coaliție să aibă maturitatea necesară”, a spus el, subliniind că PNL a susținut deja proiectul de lege propus de guvernul Bolojan.

Abrudean a amintit și faptul că reforma pensiilor speciale este un jalon asumat prin PNRR, de care depind fonduri importante pentru România.

„Există un jalon în PNRR care trebuie respectat și depind foarte mulți bani pentru România de îndeplinirea acestui jalon. Eu cred că ar trebui să fie gestionat în spiritul în care a venit inițial, adică echitate, despre asta este vorba. Sper să se tranșeze subiectul cât mai curând, adică astăzi sau mâine”, a conchis președintele Senatului.

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că își dorește ca în ședința coaliției de guvernare de marți să fie deblocat subiectul privind pensiile magistraților, o temă care, potrivit acestuia, trenează de două săptămâni fără un progres real. „Eu mi-aș dori, fiindcă eu cred că mâine, dacă nu chiar azi, se împlinesc două săptămâni de la decizia CCR de respingere a acelei legi și de două săptămâni batem pasul pe loc. În schimb, termenul de 28 noiembrie rămâne”, a precizat liderul social-democrat, referindu-se la obligația Guvernului de a veni cu o soluție legislativă până la sfârșitul lunii.

Întrebat de jurnaliști cum comentează poziția premierului Ilie Bolojan, care nu ar dori să negocieze cuantumul pensiilor, dar ar fi dispus să discute o eventuală perioadă de tranziție, Grindeanu a reacționat critic, susținând că această abordare reprezintă o schimbare de atitudine față de pozițiile exprimate anterior în coaliție. El a amintit că, în urmă cu doar o săptămână, premierul „a fost foarte ferm”, afirmând că „nu se negociază nimic, nu se schimbă nimic și nu se face nimic” în privința pensiilor speciale.

Liderul PSD a adăugat că se declară „contrariat” de modul în care a fost tratată propria sa inițiativă de dialog cu reprezentanții sistemului judiciar, precizând că întâlnirea respectivă a avut exclusiv scopul de a evalua disponibilitatea magistraților de a participa la un grup de lucru tehnic. „Am fost atacat, toporizat, dacă vreți, în toate felurile, că negociez cu Justiția, fără să fac lucrul ăsta”, a subliniat Grindeanu, afirmând că intenția sa a fost una constructivă, menită să pregătească o soluție realistă care să respecte termenul-limită impus de Curtea Constituțională.