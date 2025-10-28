Ședință în coaliție. Reforma pensiilor magistraților și salariul minim, pe agenda discuțiilor

Pe 28 octombrie, coaliția de guvernare va avea o ședință decisivă în care vor fi discutate teme esențiale, precum salariul minim, reforma pensiilor speciale ale magistraților și reforma administrației publice, subiecte amânate anterior din cauza tensiunilor dintre premierul Ilie Bolojan și liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu.

Marți este programată o nouă ședință a coaliției de guvernare, după ce întâlnirea anterioară a fost marcată de tensiuni, culminând cu plecarea liderului interimar al PSD, Sorin Grindeanu, în urma dezacordului premierului Ilie Bolojan privind formarea unui grup de lucru pentru pensiile magistraților.

Agenda ședinței coaliției include și problema salariului minim, care a generat tensiuni între partide. PSD solicită majorarea acestuia de la 1 ianuarie 2026, argumentând că este necesară pentru protejarea nivelului de trai, în timp ce premierul Ilie Bolojan afirmă că bugetul nu permite o astfel de creștere în acest moment.

Un alt punct sensibil îl reprezintă reforma administrației publice locale, discuție blocată de două luni din cauza diferențelor de viziune dintre PSD și premier. Cele două părți nu au reușit până acum să ajungă la un compromis privind structura și funcționarea administrației la nivel local.

Agenda politică a coaliției ar putea fi afectată de campania internă din PSD, care ar putea duce la întârzierea sau chiar amânarea ședinței programate pe 28 octombrie, la Palatul Victoria. Sorin Grindeanu, aflat în cursa pentru preluarea conducerii partidului, este implicat în întâlniri și negocieri interne, ceea ce complică programul stabilit inițial pentru discuțiile coaliției de guvernare.

Premierul Ilie Bolojan are, la rândul său, o zi încărcată, cu întâlniri oficiale programate la nivel european și religios. Dimineața este rezervată discuțiilor cu comisarul european Valdis Dombrovskis și unei conferințe de presă comune, în timp ce după-amiaza este dedicată unei întrevederi cu Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I și Patriarhul Daniel, ceea ce reduce intervalul disponibil pentru ședința coaliției.

Sorin Grindeanu și-a reafirmat intenția de a susține în ședința de marți formarea unui grup de lucru privind pensiile magistraților, considerând că această măsură este esențială pentru respectarea calendarului impus de Curtea Constituțională. El a avertizat că amânarea deciziei duce la pierderea de timp și pune presiune pe coaliție, în contextul termenului-limită de 28 noiembrie.

Potrivit liderului PSD, grupul de lucru ar trebui să fie constituit înainte de emiterea motivării oficiale a CCR, astfel încât să poată fi elaborat și aprobat rapid un nou proiect de lege. Grindeanu consideră că adoptarea actului normativ este necesară pentru a reveni la normalitate legislativă și pentru a evita tensiunile sociale generate de actualul cadru juridic.

El a subliniat că depășirea termenului-limită ar putea avea consecințe financiare grave pentru România, inclusiv pierderea unor fonduri europene. În acest context, Grindeanu a transmis că va merge la ședința coaliției hotărât să își prezinte argumentele și să obțină o decizie favorabilă privind demararea procesului legislativ.

„O să merg mâine, o să mergem acolo şi o să spunem argumente. (…) Eu am avut o întâlnire la sfârşitul săptămânii trecute, nu pentru a discuta lucruri care ţin de cuantumul pensiei, de perioada de tranziţie, ci pentru a vedea dacă aceşti oameni sunt dispuşi şi sunt la dialog”, a menţionat Sorin Grindeanu.

Sorin Grindeanu a subliniat că anumite principii legate de reforma pensiilor magistraților sunt categorice și nu pot face obiectul negocierilor, cum ar fi menținerea vârstei de pensionare la 65 de ani și eliminarea posibilității ca pensia să fie egală cu salariul în proporție de 100%. În opinia sa, aceste aspecte reprezintă chestiuni de bun-simț, iar dezbaterea trebuie să înceapă imediat pentru a respecta termenele asumate de România.

Deși coaliția nu a luat încă o decizie oficială, liderul PSD a inițiat deja discuții preliminare, invitând la Parlament reprezentanți ai principalelor instituții din sistemul judiciar. Scopul este demararea rapidă a negocierilor pentru elaborarea unui proiect de lege care să fie finalizat și adoptat în timp util, înainte de expirarea termenului impus de CCR.