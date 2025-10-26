Comisarul european Valdis Dombrovskis vine la București. Economia și PNRR, pe agenda discuțiilor

Comisarul european pentru economie şi productivitate, implementare şi simplificare, Valdis Dombrovskis, se va afla într-o vizită oficială în România în perioada 27-28 octombrie. Vizita are ca scop discuţii privind evoluţiile bugetare şi economice ale României, punerea în aplicare a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) şi principalele priorităţi politice ale Uniunii Europene.

Luni, 27 octombrie, comisarul european va vizita proiecte finanţate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) alături de ministrul investiţiilor şi proiectelor europene, Dragoş Pîslaru, şi se va întâlni cu guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, la sediul central al BNR.

Marţi, 28 octombrie, comisarul Dombrovskis se va întâlni cu preşedintele României, Nicuşor Dan, cu prim-ministrul Ilie Bolojan, cu ministrul finanţelor, Alexandru Nazare, precum şi cu membri ai Comisiilor reunite pentru buget, finanţe şi afaceri europene din cadrul Senatului şi Camerei Deputaţilor.

La ora 11:30, comisarul european Valdis Dombrovskis va participa la o conferinţă de presă comună alături de prim-ministrul României, Ilie Bolojan, la Palatul Victoria, în cadrul căreia vor fi abordate temele economice de actualitate şi progresele României în implementarea PNRR.